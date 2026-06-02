LG전자, '틔운 미니'로 초등학교 스마트팜 교육 지원

LG전자가 농협중앙회 경북본부와 28일 경북본부 소강당에서 '그린 버튼(Green Button) 서포터즈' 발대식을 열었다. 디지털 기술과 농업을 결합한 자연 교육 기회를 제공하는 것을 목표로 초등학교 교실 내 스마트팜 체험 교육 지원에 나선다. 경북 울진 기성초등학교 학생들이 LG 틔운 미니에 심은 씨앗이 튼튼하게 잘 자라달라고 기도하고 있다. /사진제공=LG전자

LG전자(392,500원 ▲12,000 +3.15%)가 'LG 틔운 미니'를 활용해 초등학교 교실 내 스마트팜 체험 교육 지원에 나선다고 2일 밝혔다.

LG전자는 농협중앙회 경북본부와 지난 28일 경북본부 소강당에서 '그린 버튼(Green Button) 서포터즈' 발대식을 열었다. 디지털 기술과 농업을 결합한 자연 교육 기회를 제공하는 것을 목표로 한다. LG전자가 교육 목적으로 LG 틔운 미니를 대규모로 공급하는 첫 사례다.

이번 사업은 경북지역 23개 초등학교를 대상으로 추진한다. LG전자는 LG 틔운 미니 440대 제공과 함께 발대식에 참석한 교직원을 대상으로 사용법과 식물 재배 가이드 교육을 진행했다.

LG전자는 학생들이 IT 기술이 접목된 스마트 재배 환경에서 식물을 직접 키우며 식물 재배에 대한 이해를 높이고 정서적 안정과 일상 속 자연에 대한 긍정적인 인식 형성에 기여할 것으로 기대한다.

농협중앙회 경북본부는 식물 재배에 대한 이해를 높이기 위한 교육의 하나로 학교 텃밭 조성을 지원하고 있다. 무더운 여름이나 식물 생장이 어려운 겨울철에도 안정적인 재배 환경을 제공할 수 있다는 점을 고려해 계절과 관계없이 식물을 키울 수 있는 LG 틔운 미니를 도입했다.

LG 틔운 미니는 씨앗 키트를 장착하고 물과 영양제를 넣어준 뒤 LED(발광다이오드) 조명을 켜주면 간편하게 식물을 키울 수 있는 식물생활가전이다. 침대 옆 협탁, 사무실 책상, 식탁 등에 배치할 수 있을 정도로 작고 가볍다.