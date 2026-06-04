지호한방삼계탕, 셰프 레시피 담은 신메뉴 2종 출시

삼계탕 프랜차이즈 지호한방삼계탕이 MC 김준현과 셰프 정지선, 이문정, 장호준이 참여한 채널A 요리 예능 프로그램 '셰프들의 오픈런'을 통해 개발한 신메뉴 2종을 출시했다고 밝혔다.

이번 신메뉴는 전통 보양식인 삼계탕을 현대적인 외식 트렌드와 접목한 것이 특징이다. 기존 삼계탕 중심의 메뉴 구성에서 벗어나 이색 식재료와 유명 셰프들의 창의적인 레시피를 반영해 젊은 소비자층까지 아우를 수 있도록 기획됐다.

신메뉴 '마라한방삼계탕'은 얼얼하면서도 깊은 풍미를 지닌 마라를 기반으로 청경채와 건목이버섯, 견과류 등을 더해 완성한 메뉴다. 최근 젊은 세대를 중심으로 인기를 끌고 있는 마라 트렌드를 지호한방삼계탕만의 방식으로 재해석해 한방삼계탕의 깊은 맛과 마라 특유의 중독적인 풍미를 동시에 즐길 수 있도록 했다.

함께 출시된 '사천수비드닭냉채'는 두반장과 고추씨기름을 활용한 사천식 특제 소스에 성주 참외와 다양한 채소, 수비드 닭가슴살을 더해 만든 메뉴다. 산뜻하면서도 감칠맛이 살아 있는 것이 특징으로, 무더운 여름철 입맛을 돋우는 별미 메뉴이자 삼계탕과 곁들여 즐기기 좋은 사이드 메뉴로 기획됐다.

이번 신메뉴 2종은 지난 1일부터 전국 직영점 및 가맹점에서 판매되고 있으며, 가까운 지호한방삼계탕 매장에서 만나볼 수 있다.