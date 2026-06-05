미카도스시, 17일 본사 창업설명회 개최…"5월 기준 억대 매출 매장 82곳"

프리미엄 회전초밥 프랜차이즈 미카도스시가 오는 17일 오후 2시 본사에서 정기 창업설명회를 개최한다고 밝혔다.

미카도스시는 올 상반기에만 17개 매장을 출점했으며, 계약 점포 기준 전국 109개 매장을 운영·계약 중이다. 지난 5월 기준 전국 매장 가운데 82개 매장이 월 매출 1억 원 이상을 기록했다.

미카도스시는 30년 이상 프랜차이즈 업계 경험을 보유한 전문 경영진을 중심으로 교육, 매장 운영, 매출 분석, 슈퍼바이저 관리 등 체계적인 가맹 지원 시스템을 운영하고 있다고 설명했다.

이번 설명회에서는 실제 POS 매출 데이터를 기반으로 한 운영 사례와 수익 구조를 공개하며, 창업 비용과 예상 수익성, 상권 전략 등 예비 창업자들이 궁금해하는 정보를 중심으로 상담도 진행된다.

다점포 운영에 성공한 가맹점 사례와 성장 과정도 소개할 계획이다. 설명회 당일에는 본사 대표와 임원진이 참석해 희망 지역과 투자 규모에 따른 1대1 맞춤 상담을 제공한다. 참석자에게는 최대 1억 원 상당의 창업 혜택과 본사 검증 상권 우선 제공, 100일 집중 마케팅 지원 등 혜택이 제공된다.

행사는 사전 신청자에 한해 참석할 수 있으며 네이버폼과 대표전화를 통해 신청 가능하다.