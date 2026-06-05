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러베, '짱구는 못말려'와 워시 3종 콜라보 공개

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러베, '짱구는 못말려'와 워시 3종 콜라보 공개

홍보경 기자
2026.06.05 18:20
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한정판 굿즈 에디션 출시 예고

자연주의 유아 케어 브랜드 러베가 인기 캐릭터 '짱구는 못말려(Crayon Shinchan)'와 협업한 워시 라인 에디션을 출시했다.

사진제공=러베
사진제공=러베

이번 협업은 러베의 베스트 워시 제품 3종에 짱구는 못말려 특유의 유쾌하고 사랑스러운 감성을 더한 한정판 에디션으로, 아이와 부모 모두가 즐길 수 있는 특별한 패키지로 선보였다.

공개된 제품은 '5중 락토 엉덩이클렌저', '히알루론 탑투토워시', '페이셜 앤 핸드워시' 총 3종이다. 러베의 대표 워시 라인에 짱구 캐릭터 디자인을 적용해 소장 가치를 높였으며, 귀여운 비주얼과 실용성을 동시에 갖춘 것이 특징이다.

'5중 락토 엉덩이클렌저'는 다섯 가지 유산균 성분을 함유했으며, 러베 특유의 생크림 폼 타입 제형으로 민감한 아기 피부를 부드럽게 세정할 수 있도록 설계됐다. '히알루론 탑투토워시'는 점증제를 최소화한 퓨어한 제형으로 머리부터 발끝까지 한 번에 사용할 수 있으며, 촉촉한 사용감을 더한 것이 특징이다. 또한 '페이셜 앤 핸드워시'는 얼굴과 손을 한 번에 세정할 수 있는 2 in 1 제품으로, 선크림까지 말끔하게 세정할 수 있는 세정력과 세안 후에도 당김이 적은 보습감을 함께 갖췄다.

이번 협업 에디션 출시와 함께 워시 3종 제품을 구매 시 짱구 키링 1종이 포함된 한정판 패키지가 함께 제공된다.

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