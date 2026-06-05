러베, '짱구는 못말려'와 워시 3종 콜라보 공개

자연주의 유아 케어 브랜드 러베가 인기 캐릭터 '짱구는 못말려(Crayon Shinchan)'와 협업한 워시 라인 에디션을 출시했다.

이번 협업은 러베의 베스트 워시 제품 3종에 짱구는 못말려 특유의 유쾌하고 사랑스러운 감성을 더한 한정판 에디션으로, 아이와 부모 모두가 즐길 수 있는 특별한 패키지로 선보였다.

공개된 제품은 '5중 락토 엉덩이클렌저', '히알루론 탑투토워시', '페이셜 앤 핸드워시' 총 3종이다. 러베의 대표 워시 라인에 짱구 캐릭터 디자인을 적용해 소장 가치를 높였으며, 귀여운 비주얼과 실용성을 동시에 갖춘 것이 특징이다.

'5중 락토 엉덩이클렌저'는 다섯 가지 유산균 성분을 함유했으며, 러베 특유의 생크림 폼 타입 제형으로 민감한 아기 피부를 부드럽게 세정할 수 있도록 설계됐다. '히알루론 탑투토워시'는 점증제를 최소화한 퓨어한 제형으로 머리부터 발끝까지 한 번에 사용할 수 있으며, 촉촉한 사용감을 더한 것이 특징이다. 또한 '페이셜 앤 핸드워시'는 얼굴과 손을 한 번에 세정할 수 있는 2 in 1 제품으로, 선크림까지 말끔하게 세정할 수 있는 세정력과 세안 후에도 당김이 적은 보습감을 함께 갖췄다.

이번 협업 에디션 출시와 함께 워시 3종 제품을 구매 시 짱구 키링 1종이 포함된 한정판 패키지가 함께 제공된다.