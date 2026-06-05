오이사공5240, 기존 인사권한 체계 연동 AI HR 어시스턴트 출시

인사 시스템 개발사 오이사공5240(대표 임채연)이 기존 인사시스템의 권한 체계를 그대로 활용할 수 있는 'AI(인공지능) HR(인사관리) 어시스턴트'를 출시했다고 5일 밝혔다.

이는 채용·급여·근태·인사정보 등 기존 리포트와 연계, 별도의 데이터 구조 변경이나 추가 구축 없이 사용할 수 있는 AI 기반 서비스다. 기존 생성형 AI 기반 HR 서비스는 개인정보와 인사정보에 대한 접근 권한 통제가 어려워 실무 활용에 한계가 있었다는 게 오이사공 측 설명이다.

반면 이번 서비스는 기존 인사시스템의 리포트 권한 체계를 그대로 활용, 사용자가 조회 가능한 데이터 범위 내에서만 AI 분석 결과를 제공한다. 채용 리포트에서는 자기소개서와 지원자 정보를 기반으로 면접 질문과 평가 포인트를 생성할 수 있다. 급여 리포트에서는 급여 데이터와 직원 정보를 결합, 급여 시뮬레이션 결과를 제공한다. 근태 리포트에서는 자연어 질의로 특정 조건의 직원 현황과 근무 패턴을 분석할 수 있다.

임채연 오이사공 대표는 "이번 AI 어시스턴트는 개별 AI 모듈을 새롭게 추가한 것이 아니라 기존 '오이사공 5240' 리포트에 축적된 데이터를 AI가 이해하고 활용할 수 있도록 확장한 것"이라며 "기존 리포트와 권한 체계를 그대로 활용하면서 자연어 기반 분석과 인사이트 제공이 가능한 게 차별점"이라고 말했다.