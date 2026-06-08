"더 많은 HBM" 외친 젠슨 황 '메모리 몸값' 앞으로 더 뛴다

"더 많은 HBM(고대역폭메모리)!"

젠슨 황 엔비디아 CEO(최고경영자)가 차세대 AI(인공지능) 플랫폼의 메모리 수요확대를 예고하면서 메모리 가격 상승세가 당분간 이어질 것이라는 전망이 나온다. HBM4(6세대 HBM) 생산확대와 AI 인프라 투자경쟁이 맞물리면서 메모리업체들의 가격 협상력이 강화될 것으로 예상된다.

7일 시장조사업체 IDC에 따르면 올해 글로벌 메모리시장 매출은 지난해보다 163.1% 증가한 5947억달러(약 915조원)에 이를 것으로 전망된다. 내년에는 7904억달러(약 1216조원)까지 확대돼 2년 만에 시장규모가 3.5배 성장할 것으로 전망된다.

삼성전자, SK하이닉스, 마이크론 글로벌 메모리 3사의 생산량 확대에 한계가 있는 상황에서 매출증가는 상당 부분 가격상승에서 비롯됐다. 시장조사업체 트렌드포스에 따르면 지난달말 기준 DDR(더블데이터레이트)5 16GB(기가바이트) 제품의 평균계약가격은 37.5달러로 6개월 전보다 2배 가까이 상승했다.

신규 AI 제품도 잇따라 등장했다. 지난 5일 한국을 찾은 황 CEO는 서울 홍대 인근 고깃집에서 진행된 '삼겹살 회동'에서 취재진에게 "한국에 4개의 새로운 사업을 선물로 가져왔다"며 △차세대 AI 가속기 '베라루빈' △베라 CPU(중앙처리장치) △차세대 AI PC인 'RTX 스파크' △자율주행차용 로보틱스 프로세서 '젯슨 토르'를 언급했다.

신제품은 기존보다 더 많은 메모리가 필요하다는 공통점이 있다. 황 CEO는 베라루빈에 대해 "많은 HBM과 많은 LPDDR(저전력D램)를 사용할 것"이라고 설명하면서 "더 많은(More) HBM!"을 외치기도 했다. 황 CEO가 방한 직전 대만에서 열린 '컴퓨텍스 2026'에서 SK하이닉스의 HBM 실물 웨이퍼에 '더 만들어 달라'(Please Make More)는 문구를 남긴 것의 연장선이다.

메모리 제조 3사의 HBM 비중 추이/그래픽=김지영

HBM4도 본격 생산된다. 황 CEO는 "(삼성전자, SK하이닉스, 마이크론) 모두 자격심사를 통과했으며 현재 HBM4를 생산하고 있다"며 "모두 베라루빈 공급을 위해 경쟁 중"이라고 말했다. 베라루빈이 하반기부터 본격 양산에 돌입하면 HBM4 수요도 급증할 것으로 예상된다. HBM뿐 아니라 LPDDR 등의 수요도 늘었다. 엔비디아의 베라 CPU와 AI PC용 RTX 스파크에는 LPDDR가 탑재된다. AI 인프라와 AI PC 시장이 동시에 성장하면서 메모리 수요기반이 더욱 넓어졌다는 분석이다.

HBM 생산확대는 일반 D램 생산에 영향을 미친다. HBM은 일반 D램보다 큰 웨이퍼 공간이 필요하다. 같은 생산라인에서 HBM 생산비중이 높아질수록 일반 D램 생산량은 상대적으로 감소하는 이른바 '크라우딩 아웃'(crowding out)이 나타날 수 있다. AI용 메모리 생산비중이 높아지면서 일반 D램 공급 여력은 더욱 줄 것으로 예상된다.

메모리업체들의 가격 협상력도 더욱 강화될 것으로 예상된다. 특히 현재 진행 중인 내년 HBM4 공급계약 협상에서 가격인상 압력이 크게 작용할 전망이다. 트렌드포스는 "HBM 공급부족과 범용 D램 생산감소가 맞물리면서 앞으로 HBM 가격이 현재보다 몇 배 상승할 수 있다"고 전망했다.