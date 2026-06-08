젠슨 황, 최태원과 '러브샷→협력 발표'…정의선·구광모도 만난다

(서울=뉴스1) 이호윤 기자 = 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)와 최태원 SK그룹 회장이 7일 오후 서울 강남구 깐부치킨 삼성점에서 '치맥 회동'을 하고 있다. 2026.6.7/뉴스1 Copyright © 뉴스1. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포, AI학습 이용 금지. /사진=(서울=뉴스1) 이호윤 기자

SK그룹과 엔비디아가 8일 AI(인공지능) 비즈니스와 관련한 새로운 협력 방안을 발표한다. 젠슨 황 엔비디아 CEO(최고경영자)는 이날 삼성전자, 현대차, LG그룹과도 연쇄 회동하며 AI 동맹 강화를 노린다.

황 CEO는 7일 서울 강남 깐부치킨 삼성점에서 최태원 SK그룹 회장과 회동을 가졌다. 그는 현장에서 기자들과 만나 "내일 몇 가지 발표가 있을 것"이라고 설명했다. 그리고 SK그룹은 최 회장과 황 CEO가 8일 오전 8시30분 서울 서린동 SK그룹 본사에서 양사 간 협업에 대해 직접 브리핑을 할 예정이라고 밝혔다.

AI 통신 및 데이터센터 관련 파트너십 체결 가능성이 거론된다. 황 CEO는 "미래의 통신에는 점점 더 많은 AI 슈퍼컴퓨터가 사용될 것"이라며 "이는 AI를 위해서도 사용될 것"이라고 설명했다. 이어 "이와 관련한 많은 논의를 하고 있으며 AI 시대를 위한 통신 네트워크를 재창조할 수 있기를 바란다"고 강조했다.

반도체 협력 강화를 언급할 가능서도 있다. 황 CEO는 SK그룹과 협력을 언급하는 중에 차세대 AI 가속기 베라루빈, 베라 CPU(중앙처리장치), 차세대 AI PC인 RTX 스파크, 자율주행차용 로보틱스 프로세서 젯슨 토르를 다시 언급했다. 그가 "선물로 가져왔다. 한국은 매우 매우 바빠질 것"이라고 했던 신제품들이다.

(서울=뉴스1) 이호윤 기자 = 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)와 최태원 SK그룹 회장이 7일 오후 서울 강남구 깐부치킨 삼성점에서 '치맥 회동' 중 시민 및 취재진에게 치킨과 간식을 나눠주고 있다. 2026.6.7/뉴스1 Copyright © 뉴스1. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포, AI학습 이용 금지. /사진=(서울=뉴스1) 이호윤 기자

황 CEO는 "올해 SK하이닉스와 함께 매우 큰 한 해를 보냈다"며 "올 하반기와 내년에도 매우 큰 규모의 사업을 준비하고 있다"고 말했다. 아울러 "우리는 AI 슈퍼컴퓨터부터 CPU, 새로운 PC와 로보틱스에 이르기까지 다양한 산업 분야에서 일하고 있다"며 "이와 관련한 계획을 세우기 위해 이곳에 온 것"이라고 힘을 줬다. 치킨을 시민들에게 나눠주던 중 "More HBM(더 많은 HBM을)"이라고 외치기도 했다.

SK그룹과 엔비디아 두 회사 간 협력 강화 발표를 하루 앞두고 진행된 '깐부치킨 회동'은 화기애애한 분위기 속에 마무리됐다. 최 회장과 황 CEO는 밝은 표정으로 치킨과 맥주를 주문해 마셨다. 맥주 컵을 들고 러브샷까지 하는 퍼포먼스까지 선보였다. 황 CEO는 최 회장과 잦은 회동을 하는 이유와 관련해 "나는 좋은 친구들과 함께 일하고 있다"며 "토니(최 회장의 영어 이름)는 아주 좋은 친구"라고 설명했다.

8일 황 CEO는 정의선 현대차그룹 회장, 구광모 LG그룹 회장, 전영현 삼성전자 부회장 등과도 릴레이 미팅을 가진다. 구 회장은 지난 5일 홍대입구에서 진행된 '삼겹살 회동'에서 황 CEO와 함께했었다. 정 회장과 황 CEO는 7일 평양냉면을 먹으며 담소를 나눴다. 두 번째 만남을 통해 보다 진지한 비즈니스 얘기를 할 수 있을 것으로 기대된다.

피지컬 AI, 자율주행 등으로 사업 확장을 노리는 엔비디아 입장에서 반드시 동맹을 강화해야 하는 파트너들이다. 황 CEO는 이재용 삼성전자 회장과 회동 여부와 관련해서는 "현재 해외출장 중이지 않나"라면서도 "이 회장과는 몇 주전에 미국 캘리포니아에서 만났었다. 멋진 저녁 식사를 했었다"고 밝혔다.