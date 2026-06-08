'투타 콤비'에서 'AI 깐부'로…두산, 엔비디아와 전방위 협력

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO), 박정원 두산그룹 회장이 지난 7일 서울 송파구 잠실야구장에서 열린 프로야구 '2026 신한은행 SOL KBO리그' 키움 히어로즈와 두산 베어스의 경기에서 시구, 시타에 앞서 엄지를 들어보이고 있다./사진=뉴스1

두산그룹은 엔비디아와 피지컬AI(인공지능), 로보틱스, AI팩토리 분야에서 새로운 기회를 함께 모색하기 위해 양사 간 전방위 협력을 추진하기로 했다고 8일 밝혔다.

지능형 로보틱스, 에너지 솔루션, 고성능 전자소재 등 두산의 핵심사업이 엔비디아가 추진하는 AI팩토리와 밀접한 관련이 있다는 점이 이번 협력 추진의 배경이다. 양사는 두산의 제품과 기술·제조역량을 엔비디아의 가속 컴퓨팅, 피지컬AI 플랫폼과 연결하는 것을 기본 목표로 협력을 강화해 나갈 예정이다.

피지컬AI 협력과 관련해 두산로보틱스와 엔비디아는 디팔레타이징(depalletizing)과 샌딩(sanding) 등 정밀도를 요구하는 산업현장 작업을 수행하는 레퍼런스 로봇 솔루션 개발을 함께 논의한다. 두산로보틱스는 엔비디아의 아이작 심(Isaac Sim), 아이작 랩(Isaac Lab), 코스모스(Cosmos) 월드 모델, 뉴턴(Newton), 젯슨 토르(Jetson Thor) 기반 엣지 디바이스 등을 활용해 에이전틱 로봇 운영체제를 개발하고 있다.

양사는 이 운영체제를 기반으로 로봇이 작업 환경을 스스로 더 정확하게 인식하고 판단해 작업을 수행할 수 있도록 협력할 계획이다. 특히 인식, 추론, 시뮬레이션 기능을 고도화해 로봇의 작업 정확도와 자율성을 높이는 데 집중할 예정이다.

두산은 로보틱스 분야의 협력을 확대해 두산밥캣의 건설, 조경, 농업, 물류 장비에 엔비디아의 다양한 피지컬 AI 기술을 접목할 계획이다. 또 산업 현장에 특화된 월드 모델(World Model) 개발을 가속화한다. 이를 통해 장비가 다양한 작업 환경을 스스로 인식하고 상황을 판단해 자율적으로 작업을 수행할 수 있도록 지원한다.

두산 전자BG(사업부문)는 모듈형 서버 설계용 엔비디아 MGX 플랫폼과 같은 차세대 AI 데이터센터 인프라 지원을 위한 협력 기회를 함께 모색하기로 했다. 전자BG는 엔비디아의 AI 인프라에 사용되는 인쇄회로기판(PCB)의 핵심 소재인 동박적층판(CCL)을 생산하고 있다.

두산에너빌리티의 가스터빈과 소형모듈원전(SMR), 두산퓨얼셀의 수소연료전지 등 두산의 다양한 에너지 솔루션은 엔비디아가 AI팩토리 표준으로 삼는 DSX AI팩토리 플랫폼에 활용될 전망이다. 양사는 AI팩토리 구축에 필요한 전력 공급 설계, 발전설비 최적화, 저탄소 전원 모색 등으로 협력을 확대해 나갈 계획이다.

박정원 두산그룹 회장은 "두산그룹은 오랜 기간 축적한 제조 역량을 토대로 에너지, 로보틱스, 첨단소재 분야에서 AI시대에 필요한 기술을 지속적으로 발전시키고 있다"며 "AI팩토리 시대를 맞아 우리 사업 분야에서 AI를 적용하고 사업기회를 모색하는 데 이번 엔비디아와의 협력이 많은 도움이 될 것"이라고 했다.

젠슨황 엔비디아 최고경영자(CEO)는 "엔비디아 AI팩토리 설계 아키텍처 DSX와 피지컬 AI를 두산의 에너지, 로보틱스 및 첨단소재 사업과 결합할 것"이라며 "두산그룹은 지능형 로봇, 자율 산업 장비, 차세대 인프라 등 AI 시대의 핵심 분야에서 새로운 성장 동력을 확보할 수 있을 것"이라고 말했다.

한편 한국을 방문 중인 황 CEO는 7일 두산 베어스와 키움 히어로즈 간 프로야구 경기에 시구자로 나섰다. 박정원 두산그룹 회장은 시타를 맡았다. 황 CEO는 엔비디아 창립연도인 1993년을 뜻하는 등번호 93번 유니폼을, 박 회장은 두산 창업연도인 1896년을 상징하는 96번 유니폼을 입어 눈길을 끌었다.