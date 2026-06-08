현대글로비스, 車운반선 원격운항 4자 MOU…선박완전자율운항 잰걸음

현대글로비스(191,300원 ▼18,200 -8.69%)가 미래 자율운항선박 시대에 대비해 자동차운반선(PCTC) 원격운항 기술 검증에 나선다. 현재 운영 중인 선박 자율운항보조 기술을 원격운항 단계로 고도화하고 향후 무인 완전자율운항 시대에 필요한 기술과 운영 역량을 확보한다는 전략이다.

현대글로비스는 지난 2일(현지시간) 그리스 아테네에서 열린 국제 조선·해양 박람회 '포시도니아 2026'에서 △선박관리 자회사 '지마린서비스' △자율운항 솔루션 전문기업 아비커스 △한국선급(KR)과 함께 'PCTC 원격운항제어 개념 개발 및 검증을 위한 4자 업무협약(MOU)'을 체결했다고 8일 밝혔다.

이번 협약은 현대글로비스가 운용하는 자동차운반선을 대상으로 원격운항 기술의 적용 가능성과 운영 체계를 검증하기 위해 마련됐다.

현대글로비스는 현재 8척의 자동차운반선에 아비커스의 자율운항 솔루션인 하이나스 컨트롤을 적용해 운영하고 있다. 하이나스 컨트롤은 선박 내 항해 장비와 센서에서 수집한 데이터를 인공지능(AI)으로 분석해 최적 항로를 제시하고 충돌 회피, 속도 제어 등을 지원하는 자율항해 시스템이다. 현대글로비스는 향후 신조 선박에도 해당 솔루션을 확대 적용할 계획이다.

자율운항선박 기술은 현재 선원의 의사결정을 지원하는 자율운항보조(레벨 1) 단계에서 선원이 승선한 상태로 육상에서 선박을 제어하는 원격운항(레벨 2), 무인 원격운항(Level 3)을 거쳐 궁극적으로 완전자율운항(레벨 4) 단계로 발전하고 있다. 현대글로비스는 이번 실증을 통해 원격운항 단계에 필요한 기술과 운영 체계를 검증할 계획이다.

현대글로비스는 이번 실증을 통해 원격운항(레벨 2) 기술의 적용 가능성을 검증하고 향후 원격관제센터(ROC) 구축에 필요한 기술과 운영 체계를 구체화할 계획이다. 원격관제센터는 육상에서 선박 상태를 실시간으로 모니터링하고 운항을 지원·관제하는 통합 운영 시스템으로 향후 원격운항과 완전자율운항 시대의 핵심 인프라로 꼽힌다.

업무협약에 참여한 4개사는 실증 과정에서 원격운항 기술의 적용 가능성과 운영 체계를 검증할 예정이다. 현대글로비스는 선박 운영 경험과 운항 데이터를 제공하고 아비커스는 자율운항 솔루션과 기술 검증을 담당한다. 지마린서비스는 운항 절차와 비상 대응 체계 검토를 지원하며, 한국선급은 안전성 평가와 기술 검토를 맡는다.

현대글로비스 관계자는 "이번 실증은 현재 운영 중인 자율운항보조 기술을 원격운항 단계로 발전시키기 위한 중요한 과정"이라며 "실제 운항 데이터를 기반으로 운영 경험을 축적해 향후 완전자율운항 시대에 필요한 기술과 운영 체계를 단계적으로 확보해 나가겠다"고 말했다.