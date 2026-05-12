7주년 테라와 7번 손흥민이 만났다..."골 넣는게 흥미인 흥민이 응원"

하이트진로(16,960원 ▼330 -1.91%)가 오는 6월 '2026 북중미 월드컵'을 비롯해 본격적인 여름 축제 시즌을 앞두고 모델 손흥민을 앞세운 'TERRA X SON7' TV광고 시리즈 마지막 3편을 공개하고 2차 에디션도 출시한다고 12일 밝혔다.

앞서 공개된 TV광고 1편은 기자회견장에 테라 신규 모델로 등판한 손흥민의 존재감에 초점을, 2편은 축구 경기장에서 프리킥을 한 후 테라를 시원하게 직접 음용하는 손흥민을 중심으로 제작했다. 11일 공개된 시리즈의 3편은 손흥민 선수의 활약을 응원하는 테라의 진심을 담은 것이 주요 콘셉트이다.

펍에서 손흥민은 "저는 경기에만 집중할 테니 함께 응원해 주실 거죠?"라는 멘트와 함께 화면으로 병을 건넨다. TV중계를 함께 관람하던 사람들은 건네받은 테라를 마시며 환호하고 '리얼로 응원하자'는 메시지가 등장한다. 역동적인 테라의 이미지와 동시에 '짜릿하게 터지는 리얼탄산 100% 테라'라는 메시지가 등장하고 TERRA X SON7 에디션 제품을 다시 한번 건네 주는 손흥민 선수로 영상은 마무리된다.

또 현재 운영중인 TERRA X SON7 에디션 1차의 긍정적인 시장 반응에 이어 5월 말 에디션 2차의 출시로 여름 축제 시즌 분위기를 한층 띄울 예정이다.

하이트진로 마케팅실 관계자는 "맥주 성수기와 세계적 축제의 시즌이 중복된 만큼 테라와 손흥민 선수의 활약도 시너지 낼 수 있기를 진심으로 바란다"며 "세계적 축제와 함께 무더운 여름철 소비자들이 일상에서 테라를 긍정적으로 접하며 즐거운 계절로 날 수 있도록 다양한 프로모션 활동을 지속해 나갈 것"이라고 말했다.