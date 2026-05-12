롯데면세점, 관광공모전 후원으로 K굿즈 발굴·육성 나선다

서울특별시 송파구에 위치한 롯데면세점 월드타워점 8층 'K-MUSEUM & GIFT' 매장. /사진제공=롯데면세점.

롯데면세점이 문화체육관광부와 한국관광공사가 주관하는 '2026 대한민국 관광공모전' 기념품 부문에 후원하며 K굿즈 발굴에 나선다.

대한민국 관광공모전은 국내 각 지역을 대표하는 우수 관광기념품을 발굴하고 육성하기 위해 매년 실시하는 행사다. 한국의 독창적인 문화와 정체성을 담은 관광 상품을 발굴해서 관광산업 경쟁력 강화와 지역경제 활성화에 기여하고 있다.

롯데면세점은 올해 대한민국 관광공모전 후원사로 참여한다. 특히 올해 신설한 특별상 '롯데면세점 대표이사상' 3점(1점당 100만원)을 통해 공모전 시상과 상금을 수여한다. 이와 함께 롯데면세점의 온·오프라인 채널을 통한 판로 지원과 상품 기획 컨설팅 등 다각도의 지원 방안을 마련했다.

롯데면세점은 대한민국 관광공모전 수상 업체의 상품도 입점시킬 예정이다. 또 수상 업체들과의 협업을 통한 공동 프로모션과 글로벌 입점 등을 통해 중장기적 파트너십을 구축할 계획이다.

롯데면세점 관계자는 "이번 후원을 통해 우수 관광기념품을 발굴하고 글로벌 진출을 지원해 관광산업 생태계와 함께 성장하겠다"고 말했다.