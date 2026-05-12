온라인 최저가에 무료배송...11번가, 'T 멤버십 쇼핑 페스타' 연다

11번가 'T 멤버십 쇼핑 페스타' 프로모션 이미지. /사진제공=11번가

11번가가 T 멤버십 할인 혜택을 강화한 'T 멤버십 쇼핑 페스타'를 진행한다고 12일 밝혔다.

오는 21일까지 디지털, 리빙, 마트, 패션·뷰티 등 650여 개 상품을 대상으로 'T 멤버십' 최대 50% 할인(최대 5000원)을 제공한다. 모든 상품은 온라인 최저가 수준에 무료 배송된다. 행사 기간 횟수 제한 없이 상품별 최대 10개까지 구매할 수 있다.

생필품과 먹거리 중심의 실속형 상품 구성을 강화했다. 대표 상품으로 풀무원샘물 2L 18병'(5920원), 광천김 3대째 달인 돌김 캔김 30g 4개(1만800원), 오뚜기 가뿐한끼 닭가슴살 카레/짜장 10+10개(2만900원), 국내산 제주 햇 흙당근 3kg(4390원), 해신수산 완도활전복 특대 10미(1만5,840원) 등을 할인가에 구입할 수 있다.

또 덴티스테 플러스화이트 치약 100g 3개(1만5,900원), 현대약품 마이녹셀 프레스티지 스칼프 탈모샴푸 480ml 2개(1만9900원), 써모스 데일리 원터치 텀블러 500ml(1만5900원), 테팔 쿡이지 프라이팬 20cm+24cm(3만2900원) 등 인기 생활용품도 할인 판매한다.

여름맞이 상품도 다양하게 준비했다. 1+1 혜택을 제공하는 스카이 윈드 W10 핸디 미니 손선풍기(9900원)를 비롯해, 더마비 에브리데이 마일드 선스크린(50ml) 2개(1만4600원), 후아유 플라워 백레이스업 원피스(9900원) 등을 할인가에 선보인다.