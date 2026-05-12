쿠팡, 경북 고령 '우곡수박' 1만5000통 새벽배송...직매입 3배 확대

박명회 우곡그린수박 공선회 회장과 농민들이 우곡그린수박 상품을 들고 사진 촬영을 했다. /사진제공=쿠팡

쿠팡이 신선식품 새벽배송 서비스 로켓프레시를 통해 경북 고령군 특산물인 '우곡그린수박'을 대량 직매입했다.

쿠팡은 지난해 5000여통 수준인 우박그린수박 매입 물량을 올해 3배 늘린 1만5000여통으로 확대해 전국 새벽배송으로 판매한다고 12일 밝혔다.

쿠팡은 지난해 4월 경북 고령군청과 업무협약을 통해 500여개 지역 농가의 과일을 매입해 전국 판로를 확대한다고 발표한 바 있다.

우곡그린수박은 평균 13브릭스(brix) 이상의 높은 당도를 자랑한다. 고령 지역의 큰 일교차와 풍부한 일조량을 바탕으로 특유의 아삭한 식감과 풍부한 과즙을 자랑한다. 우수한 품질에도 불구하고 농가 수익성이 낮은 포전(밭 단위) 거래·생산량 저하·재배면적 감소 등의 어려움을 겪었다. 판로도 전국이 아닌 지역 중심으로 유통돼 왔다.

쿠팡은 우곡 수박이 빠르면 4월 말부터 약 한 달만 생산이 가능한 만큼 전국 새벽배송으로 시너지를 높여 농가 수익을 확대할 방침이다.

박명회 우곡그린수박 공선회 회장은 "지난해 쿠팡 판매 당시에도 조기 품절될 정도로 고객 반응이 뜨거워 올해는 공급 물량을 대폭 늘려 농가 수익이 늘어나게 됐다"고 말했다.

신혜경 고령군청 농업정책과 유통가공팀장은 "쿠팡과의 직매입거래로 수박농가들이 보다 안정적인 수익을 창출할 수 있을 것으로 기대한다"고 말했다.

쿠팡은 앞으로 우수한 품질의 지역 농가 과일 직매입 물량을 늘려 온라인 진출을 돕고 인구 감소 위기에 처한 지역 경제 활성화에 기여할 방침이다.