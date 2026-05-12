보일러부터 주방가전까지…경동나비엔, '더현대 서울' 팝업 연다

더현대 서울 경동나비엔 팝업 부스 전경, /사진제공=경동나비엔

경동나비엔(70,600원 ▼7,900 -10.06%)이 서울 여의도 더현대 서울에서 생활환경솔루션을 직접 체험할 수 있는 팝업스토어를 운영한다고 12일 밝혔다.

경동나비엔의 팝업스토어는 오는 20일까지 더현대 서울 5층 아동·리빙층 행사장에서 만나볼 수 있다. 현장에는 △제습 환기청정기 △인덕션 △3D 에어후드 △보일러 △숙면매트 등 경동나비엔의 주요 제품을 체험할 수 있는 공간과 상담존이 마련됐다.

대표 체험 공간인 '제습 환기청정기 체험존'은 동일한 온도 조건에서 습도가 다른 공간을 비교 체험할 수 있도록 구성했다. 상대습도 40~60% 수준의 '쾌적 습도' 환경을 유지하는 제습 환기청정기의 성능을 직관적으로 전달한다.

'주방기기 체험존'에서는 나비엔 매직 인덕션과 3D 에어후드가 연동돼 요리매연을 제거하는 과정을 확인할 수 있다. 인덕션 작동 시 에어후드가 자동으로 에어커튼을 만들어 매연이 퍼지지 않도록 돕는다.

'보일러 체험존'은 '나비엔 콘덴싱 ON AI'의 온수 성능을 소개한다. 여러 곳에서 동시에 온수를 사용해도 일정한 온도를 유지하고 '온수레디 시스템'을 통해 10초 이내 빠르게 온수를 사용할 수 있다. 현장에서는 해당 제품을 증정하는 '10초 타이머 맞히기' 이벤트도 열린다.

숙면매트를 체험하는 공간도 운영한다. '숙면매트 사계절 Air·Pro'는 냉·온 기능을 통해 여름엔 시원하고 겨울엔 따뜻한 숙면 환경을 제공한다. 이벤트로 룰렛을 돌려 0.5cm 크기 '숙면'칸에 당첨된 날짜별 선착순 1명에게 '숙면매트 사계절 Pro'를 증정한다.