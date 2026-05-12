북미 시장 진격하는 bhc "美조지아에 7호점 오픈...라면 등 K푸드도 판매"

다이닝브랜즈그룹의 치킨 브랜드 bhc가 조지아 주 귀넷 뷰포드(Gwinnett County Buford)에 미국 7호점을 신규 오픈하며 북미 시장 내 대표 K치킨 브랜드 입지를 강화한다고 12일 밝혔다.

이번에 문을 연 bhc의 미국 7호 매장이자 다섯 번째 가맹점인 '익스체인지 앳 귀넷점'은 조지아 주에서 두번째로 인구가 많고 생활·교육 시설이 잘 형성돼 있는 귀넷 카운티 지역에 위치해 있다.

매장은 한 공간에서 엔터테인먼트, 쇼핑, 식사까지 즐길 수 있는 복합 쇼핑·문화 단지인 '익스체인지 앳 귀넷(EXCHANGE at Gwinnett)'에 입점했다. 현재 상권 주변으로 대형 아파트 단지가 들어서고 있어 유입 인구 증가에 따른 배후 수요 확대도 기대된다.

'익스체인지 앳 귀넷점'은 약 78평, 80석 규모의 넓은 공간에 편안하게 식사와 대화를 즐길 수 있는 '풀 다이닝(Full Dining)' 서비스를 제공한다. 미국 시장에서도 판매율 1위를 기록하고 있는 bhc의 시그니처 메뉴 '뿌링클'을 중심으로, 현지 선호도가 높은 윙과 텐더로 구성된 메뉴는 물론 한국적인 느낌을 살린 반마리·한마리 치킨도 판매한다.

또 기존 사이드 메뉴에 더해 고구마튀김, 어니언링, 오징어링 등 여럿이 나눠 먹기 좋은 메뉴를 선보이고, 맥주와 음료 라인업도 다양화해 단순 식사를 넘어 가족과 친구 등과 함께 여유롭게 시간을 보낼 수 있는 매장으로 운영할 계획이다. 이와 함께 김치볶음밥, 라면, 어묵탕, 치즈불닭, 치킨덮밥 등 다채로운 한식 메뉴도 제공한다.

브라이언 신 bhc 미국 법인장은 "주거 인프라와 상업 시설이 균형 있게 형성된 지역에 위치해 있는 7호점은 조지아주 내 첫 매장이라는 점에서 더욱 의미가 크다"며 "현지 고객의 다양한 외식 수요를 반영한 메뉴 구성과 매장 운영을 통해 bhc만의 차별화된 K치킨 경험을 전달해 나갈 계획이다"라고 말했다.