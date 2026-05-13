대형마트 침체 뚫고 '역대급 실적'...정용진호 이마트, 1분기 날았다

올해 4월 신세계그룹 랜쇼폐 행사 기간 서울 용산점에서 매장 오픈 전 고객들이 대기줄을 서 있는 모습. /사진제공=이마트

이마트(102,500원 ▼16,200 -13.65%)가 대형마트 업황 침체를 뚫고 올해 1분기 역대급 실적을 달성했다. 대규모 통합 매입으로 가격 경쟁력을 확보하고 과감한 투자로 공간 혁신을 지속하면서 '본업 경쟁력'을 끌어올린 정용진 회장의 전략이 주효했다는 평가다.

이마트는 1분기 연결 기준 실적이 매출 7조1234억원, 영업이익 1783억원으로 집계됐다고 13일 공시했다. 전년동기 대비 매출은 1.3% 줄었지만 영업이익은 11.9% 증가했다. 영업이익은 1분기 기준 2012년(1905억원) 이후 14년 만에 최대치를 달성했다.

이마트 별도 기준 1분기 매출은 4조7152억원, 영업이익은 1463억원으로 집계됐다. 전년동기 대비 매출은 1.9%, 영업이익은 9.7% 각각 증가했다. 별도 영업이익은 2018년 이후 8년 만에 최대치를 달성했다.

통합 매입으로 확보한 원가 절감액을 가격 경쟁력 확보에 투자하고 쇼핑 외에도 가족과 여가를 즐길 수 있도록 주요 점포 '공간 혁신'을 지속하면서 시장 점유율을 끌어올렸다.

실제로 스타필드마켓으로 리뉴얼한 일산점 매출은 지난해 1분기보다 75.1% 증가했고 방문 고객 수는 104.3% 늘어났다. 동탄점과 경산점 매출도 같은 기간 각각 12.1%, 18.4% 증가했다. 특히 이들 3개점에서 3시간 이상 장기 체류한 고객 비중은 평균 87.1% 증가했다.

이마트의 대표 할인 행사인 '고래잇 페스타'도 전년동기 대비 매출과 고객 수가 각각 3.5%, 6.0% 신장했다. 또 초저가 생활용품 편집존과 가성비 PB(자체 브랜드) 상품을 확대해 고객층을 넓혔다.

이 같은 성과는 정 회장이 강조한 과감한 혁신과 도전이 현장에 뿌리내린 결과라는 게 회사 측의 설명이다. 정 회장은 올해 신년사에서 "시장의 룰을 새로 세울 수 있는 '패러다임 시프트가 필요하다"고 밝혔다. 정 회장은 올해 1분기에만 스타필드마켓 죽전, 스타필드 청라 등 핵심 사업장을 네 차례 찾아 현장 경영에도 주력했다.

정용진 신세계그룹 회장이 지난 2월 트레이더스 구월점을 찾아 상품을 살펴보고 있다. /사진제공=신세계그룹

창고형 할인점 트레이더스 1분기 실적은 매출 1조601억원, 영업이익 478억원으로 집계됐다. 전년동기 대비 매출은 9.7%, 영업이익은 12.4% 각각 증가했다. 트레이더스 분기 매출은 1조원을 돌파하며 역대 최고치를 경신했다. 대표 PB 브랜드 'T스탠다드' 매출은 전년동기 대비 40% 신장했다. 트레이더스는 올해 운영 상품의 50% 이상을 교체해서 상품 경쟁력을 강화할 방침이다.

주요 자회사도 성장세를 나타냈다. 조선호텔앤리조트는 관광객 증가와 객단가 개선에 힘입어 매출 1685억원에 영업이익 39억원을 기록했다. 스타벅스 운영사 SCK컴퍼니의 1분기 매출은 전년동기 대비 7.3% 늘어난 8179억원을 달성했고 351억원의 영업이익을 거뒀다. 부동산 개발 계열사 신세계프라퍼티는 1분기 매출 1040억원에 영업이익 364억원의 실적을 달성했다.

하지만 이커머스 쓱닷컴(-181억원)과 편의점 이마트24(-104억원)는 적자를 기록하며 수익성 개선이 과제로 남았다.

이마트는 기존 사업의 성장세를 바탕으로 정 회장이 연초부터 미국 유망 기업과 직접 전략적 협업에 나선 인공지능(AI) 데이터센터 건립 등 신사업 분야에도 박차를 가할 계획이다.