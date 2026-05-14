"구내식당에 초계파래실곤약냉면이?" 삼성웰스토리, 여름 건강식 15종 출시

삼성웰스토리가 여름 시즌을 겨냥해 건강식 신메뉴 15종을 선보인다고 14일 밝혔다. 직장인들의 건강 데이터를 기반으로 한 개인 맞춤형 영양 코칭을 통해 단체급식 시장의 헬스케어 경쟁력을 강화한다는 방침이다.

삼성웰스토리의 건강식 신메뉴 15종은 여름에 선호가 높아지는 누들류와 여름철 입맛을 높여주는 보양식 컨셉이다. 여름 휴가 시즌에 맞춰 체중 관리와 근력 강화를 준비하는 고객을 위해 끼니당 단백질이 25g 이상 설계된 '프로틴25' 라인업과 총 열량을 500 kcal 이하로 맞춘 '칼로리500' 라인업의 건강식을 강화한 것이 특징이다.

구체적으로 파래 실곤약으로 만든 면과 무친 닭가슴살로 가벼운 식감을 구현한 칼로리500 라인업의 '초계파래실곤약냉면', 훈제오리와 고사리를 각종 채소와 볶아 매콤하고 고소한 맛을 높인 프로틴25 라인업의 '오리고사리페스토라이스' 등이다.

삼성웰스토리에 따르면 최근 건강식을 찾는 구내식당 고객은 증가하는 추세다. 2024년부터 수제 건강식 코너를 운영 중인 수도권 대형 급식 사업장들의 경우 올해 1분기 건강식 식수가 전년 동기 대비 20% 이상 증가했다.

삼성웰스토리 관계자는 "건강한 한 끼 식사는 일상의 건강관리를 돕는 가장 손쉽고도 효과적인 방법"이라며 "맛과 영양을 모두 잡은 다양한 건강식을 제공해 직장인이 일상적으로 이용하는 구내식당이 건강관리를 돕는 헬스케어 플랫폼이 될 수 있도록 하겠다"고 말했다.