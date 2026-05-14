신한투자증권, 올해 1분기 퇴직연금 수익률 2개부문 증권업 1위

신한투자증권은 퇴직연금 비교공시 결과, 올해 1분기 말 기준 디폴트옵션 부문에서 신한투자증권디폴트옵션중립투자형2호 수익률이 증권업권 1위(17.56%, 3년 38.99%), 확정기여형(DC) 원리금비보장상품 수익률도 증권업권 1위(27.17%, 3년 평균 13.25%, 5년 평균 6.27%)를 기록했다고 14일 밝혔다.

신한투자증권은 퇴직연금의 질적 성장을 뒷받침하기 위해 100여 명의 전문가로 구성된 '신한 Premier(프리미어) 패스파인더'를 운영하고 있다. 이를 통해 고객의 투자 성향을 분석, 맞춤형 솔루션을 제공하고 있다고 강조했다.

최근에는 법인 CEO와 임원들을 위한 'C-Level 연금 컨설팅'도 대폭 강화했다는 의견이다. 세무, 노무, 계리 전문가의 1:1매칭을 통해 복잡한 절세 전략과 퇴임 시점의 자산 극대화 수요를 공략하고 있다고 설명했다.

이에 따라 신한투자증권 퇴직연금 총자산은 올해 1분기에만 1조원이 순증해 8조원으로 집계됐다고 전했다.

정용욱 신한투자증권 '신한 Premier' 총괄사장은 "단기적인 성과에 안주하지 않고, 퇴직연금의 본질인 '장기 수익률 극대화'에 모든 역량을 집중하겠다"라며 "연금투자 수익률 제고를 기반으로 은퇴 이후 삶까지 함께 고민하는 진정한 연금파트너로 신한 Premier 차원에서 최선을 다하겠다"고 말했다.