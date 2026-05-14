롯데백화점 VIP 고객, SC제일은행이 금융 컨설팅 해준다

서울시 중구 소공동 롯데백화점 본점에서 정현석 롯데백화점 대표(사진 왼쪽)와 이광희 SC제일은행장(사진 오른쪽)이 업무 협약을 체결하는 모습. /사진제공=롯데백화점

롯데백화점이 SC제일은행과 손잡고 우수 고객에게 맞춤형 금융 컨설팅 서비스를 제공한다.

롯데백화점은 SC제일은행과 유통과 금융을 결합한 차별화 비즈니스 모델 구축을 목표로 전략적 업무협약(MOU)을 체결했다고 14일 밝혔다. 이날 서울 중구 롯데백화점 본점에서 열린 협약식에 정현석 롯데백화점 대표, 이광희 SC제일은행장 등 양사 주요 관계자가 참석했다.

세계적 금융 그룹인 스탠다드차타드(SC)그룹의 자산관리 솔루션을 롯데백화점 우수 고객 관리 제도인 에비뉴엘(AVENUEL)과 연계해서 고객들에게 혁신적인 경험을 제공할 계획이다.

양사는 이번 업무 협약을 통해 △롯데백화점 에비뉴엘(AVENUEL) 고객 대상 SC제일은행의 자산 관리 및 금융 컨설팅 제공 △SC제일은행 우수 고객 대상 롯데백화점 에비뉴엘 등급에 준하는 전용 서비스 및 쇼핑 혜택 지원 등을 실시한다.

양사는 상호 고객 데이터를 활용해 프로모션 공동 기획, 우수 고객 초청 행사 등 시너지를 확대할 수 있는 다양한 협력 방안을 추진한다.

정현석 롯데백화점 대표는 "유통과 금융의 경계를 뛰어넘는 혁신적인 프리미엄 서비스 모델을 구축했다는 데 의의가 크다"며 "글로벌 우수 고객을 확대할 수 있는 계기로 삼을 것"이라고 말했다.