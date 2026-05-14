반스, 줄리안 클린세비츠 협업 컬렉션 공개

오리지널 액션 스포츠·라이프스타일 브랜드 반스(Vans)가 OTW 바이 반스와 현대미술가 겸 디렉터 줄리안 클린세비츠가 함께한 협업 컬렉션을 선보였다.

이번 컬렉션은 일상 속 스케치와 텍스처, 자유로운 창작 감성을 바탕으로 반스 클래식 실루엣을 현대적으로 재해석한 것이 특징이다.

대표 제품은 올드스쿨 36과 스타일 31이다. 스웨이드 오버레이와 가죽 디테일, 줄리안 클린세비츠의 드로잉에서 영감을 받은 로드 스케치 라벨과 반려견 'Roo'를 기념한 참 장식을 적용했다.

쿠셔닝 인솔과 패딩 칼라, 솔라 폼 ADC를 적용해 착용감을 높였으며, 공동 브랜딩 풋베드와 와플 아웃솔로 완성도를 더했다. 올드스쿨 36은 아이비 그린과 망고 모히토 오렌지 컬러로, 스타일 31은 잉크 컬러로 출시된다.

어패럴과 액세서리 라인업에는 빈티지 워싱 플리스, 그래픽 티셔츠, 카펜터 팬츠, 토트백 등이 포함됐다. 줄리안 클린세비츠는 "시간이 흐르며 자연스럽게 닳고 길들여지는 반스만의 매력을 담고 싶었다"고 말했다.

이번 컬렉션은 오는 15일부터 반스 온라인 스토어와 반스 성수점 등 일부 오프라인 매장에서 판매된다.