가게나우, 롯데 잠실점 오픈…하이엔드 주방 경험 강화

독일 하이엔드 주방 가전 브랜드 가게나우가 지난 14일 롯데백화점 잠실점에 신규 매장을 열고 국내 프리미엄 주방 가전 시장 공략에 나섰다.

이번 잠실점 오픈은 가게나우가 '밀라노 디자인 위크 2026'에서 선보인 전시 'Presence'의 공간 철학과 디자인 경험을 국내 고객에게 확대하기 위한 전략의 일환이다.

새 매장에서는 인덕션과 오븐, 냉장고 등 가게나우의 대표 빌트인 주방 가전 라인업을 직접 체험할 수 있다. 특히 후드 인덕션은 조리 중 발생하는 연기와 냄새를 조리면에서 바로 흡입하는 환기 시스템을 결합해 쾌적한 주방 환경을 구현한 것이 특징이다.

상부 후드 없이도 깔끔한 공간 구성이 가능해 개방형 주방과 아일랜드 키친에 적합하며, 80cm 프레임리스 디자인과 확장형 조리 영역을 적용해 다양한 조리기구 활용도 가능하다.

또한 고광택·매트 글라스 상판과 스테인리스 스틸·블랙 컬러 노브 등을 선택할 수 있어 주방 인테리어와 조화를 이루는 맞춤형 스타일링도 지원한다.

가게나우 관계자는 "롯데백화점 잠실점 오픈을 통해 국내 고객들이 브랜드 철학과 대표 제품을 보다 가까이에서 경험할 수 있게 됐다"며 "프리미엄 빌트인 가전을 통해 새로운 주방 라이프스타일을 제안할 것"이라고 말했다.