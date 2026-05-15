"커피 맛 아이스크림을 다시 커피로 맛본다"...빙그레, 까페오레 커피 출시

빙그레(77,500원 ▲3,400 +4.59%)가 커피 맛 아이스크림 '까페오레 커피'를 음료로 재해석한 컵커피 신제품 '아카페라 까페오레'를 출시한다고 15일 밝혔다.

'아카페라 까페오레'는 빙그레만의 RTD 커피 제조 노하우를 바탕으로 부드럽고 달달한 맛이 특징인 커피 음료다.

이번 신제품은 빙그레의 커피 맛 아이스크림 '까페오레 커피'와 RTD 커피 브랜드 '아카페라'의 콜라보 제품으로, 달콤한 카페라떼 맛 아이스크림을 마시는 음료 형태로 즐길 수 있다.

'까페오레 커피'는 출시 이후 달콤한 카페라떼 풍미로 오랜 시간 사랑받아왔다. '아카페라' 또한 '아카페라 심플리', '아카페라 사이즈업' 등 다양한 라인업과 커피 본연의 깊은 향을 살린 맛으로 사랑받아온 빙그레 대표 커피 브랜드다.

빙그레 관계자는 "이번 신제품은 '까페오레 커피' 아이스크림의 맛을 커피로 구현한 제품으로 빙그레가 보유한 아이스크림과 RTD 커피 노하우를 함께 담았다"며 "소비자들이 '아카페라 까페오레'만의 부드럽고 향긋한 카페라떼 풍미를 합리적인 가격으로 간편하게 즐기길 바란다"고 말했다.