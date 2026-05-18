고물가에 '100원 생리대' 등장…다이소 균일가 전략 확대

아성다이소가 깨끗한나라와 손잡고 1000원 생리대를 출시했다. 고물가 상황 속 생활 필수품 가격 부담을 낮추기 위한 균일가 상품 확대 전략의 일환이다.

아성다이소는 '퓨어 깨끗한 생리대'를 전국 다이소 매장과 다이소몰에서 판매한다고 18일 밝혔다. 제품은 10매 구성에 가격은 1000원이다.

이번 제품은 샘 방지 흡수 구조와 천연유래 펄프 흡수체를 적용해 일상에서 편안하게 사용할 수 있도록 설계됐다. 약사법상 의약외품 기준에 맞춰 생산되며 포름알데하이드와 유해원소, 프탈레이트계 가소제 등에 대한 시험도 완료했다.

과불화화합물과 휘발성유기화합물(VOCs) 등에 대해서는 정기적인 안전성 검사를 진행하고 있다. 생산은 깨끗한나라 청주공장에서 맡는다.

아성다이소는 이번 상품이 '균일가'와 '천원정신' 철학을 반영한 상품이라고 설명했다. 고객이 복잡한 가격 비교 없이 필요한 생활용품을 부담 없이 구매할 수 있도록 기획했다는 설명이다.

특히 생리대를 소포장 형태로 구성해 급하게 필요하거나 대량 구매가 부담스러운 소비자들도 편리하게 구매할 수 있도록 했다.

아성다이소 관계자는 "고물가 상황 속에서 생활 필수품을 합리적인 가격에 구매할 수 있도록 균일가 상품을 지속 확대하고 있다"며 "앞으로도 생활경제 부담을 낮출 수 있는 상품을 선보일 계획"이라고 말했다.