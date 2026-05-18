롯데렌탈 어피니티에 안 판다... 매각은 지속 추진

롯데지주 CI /사진=하수민

롯데그룹이 어피니티에쿼티파트너스(이하 어피니티)와 진행한 계열사 롯데렌탈(31,900원 ▼50 -0.16%) 지분 매각 논의를 중단한다고 18일 밝혔다. 공정거래위원회로부터 인수합병 부적격 심사를 받고 후속 협의를 진행했지만 최종 합의에 이르지 못했다.

롯데그룹은 "공정위 심사 결과 수령 이후 어피니티와 지속적으로 협의했으나, 거래 관련 제반 사항에 대해 합의하지 못해 더 이상 거래 추진이 어렵다고 판단했다"고 설명했다.

국내 렌터카 점유율 1위 업체인 롯데렌탈은 안정적인 사업 기반과 독보적인 시장 지위를 보유하고 있다. 지난해 매출은 2조 9188억원으로 전년 대비 4.5% 성장했고 당기순이익은 1267억원으로 전년 대비 23.4% 증가했다.

올해 들어서도 성장세가 이어져 1분기 매출은 전년 대비 6.6% 신장한 7309억원을 기록하며 1분기 기준 최대치를 달성했다. 당기순이익은 303억원으로 전년 동기 대비 1.6% 증가했다. 향후에도 본업 경쟁력 강화와 더불어 중고차 B2C(기업과 소비자 간 거래) 사업 및 모빌리티 신사업 성과가 본격화되는 만큼 기업가치가 지속적으로 상승할 것으로 기대된다.

롯데그룹은 앞으로 다양한 잠재 투자자들과 지분 매각 협의를 진행할 계획이다. 시장 상황과 회사 중장기 성장 전략 등을 종합적으로 고려해 연내 인수합병 절차를 마무리한다는 목표다.

한편 롯데그룹은 최근 그룹 전반적인 실적 개선 흐름을 바탕으로 재무 건전성을 강화하고 사업 포트폴리오 고도화를 지속 추진할 계획이다. 이와 함께 선택과 집중 기반의 사업 구조혁신에도 노력을 기울일 방침이다.