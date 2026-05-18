하이트진로 임원들 회사 주식 3만주 취득..."글로벌 자신감·책임경영"

하이트진로(16,540원 ▼420 -2.48%) 주요 임원들이 최근 잇따라 회사 주식 취득에 나서며 책임경영 강화에 힘을 쏟고 있다.

하이트진로는 장인섭 대표이사가 회사 주식 5000주를 매입한 것을 비롯해 주요 임원진 8명이 1만831주를 취득했다고 18일 공시했다.

또 다음달까지 임원 11명이 각각 1000주를 매입하는 것을 포함해 대표이사와 임원 등 20명이 회사 주식 3만주를 취득할 예정이다.

하이트진로 임원들의 이같은 행보는 국내 주류 소비 트렌드 변화에 따른 시장 축소, 고유가와 곡물 가격 상승 등 원가 압박 속에서도 글로벌 시장 확대를 통한 중장기적 성장에 대한 자신감을 표명한 것으로 풀이된다. 아울러 경영 효율화 등을 통해 체력을 비축하고 있는 만큼 실적 개선에 대한 기대감도 담긴 것으로 보인다.

하이트진로는 국내 시장의 한계를 넘어 해외 시장 공략을 미래 성장의 핵심 엔진으로 삼고 역량을 집중하고 있다. 올해 하반기 완공될 베트남 생산공장 가동에 대한 기대가 높다.

최근 북미와 동남아 등 타깃 지역을 중심으로 K주류에 대한 수요가 급증함에 따라, 현지 유통망 확대와 맞춤형 제품 출시를 통해 글로벌 점유율을 공격적으로 끌어올리고 있다.

업계 관계자는 "경영진의 회사 주식 매입은 현재의 위기를 극복하고 세계 시장에서 글로벌 주류 기업과 어깨를 나란히 하겠다는 의지로 보인다"고 말했다.

장인섭 하이트진로 대표이사/사진=하이트진로

실제 하이트진로는 이번 회사 주식 매입과 함께 글로벌 시장 공략을 위한 투자를 대폭 강화하고 있다. 국내에서의 '책임 경영'으로 내실을 다지는 동시에 해외에선 '공격적 확장'으로 외형 성장을 이룬단 전략이다.

시장 전문가들은 경영진의 이런 행보가 시장에 긍정적인 시그널이 될 것으로 보고 있다. 한 증권사 연구원은 "내수 시장의 원가 부담을 글로벌 시장의 양적 성장으로 상쇄하겠다는 전략은 매우 유효하다"며 "경영진이 직접 회사 주식 매입에 나선 만큼 글로벌 비전의 실행력에 대한 시장의 신뢰도 한층 높아질 것"이라고 분석했다.

한편 하이트진로 주가는 올해 초 1만8000원대를 기록했지만, 전반적인 주류 시장의 소비가 위축되면서 실적이 감소해 최근 1만6000~1만7000원대에서 움직이고 있다. 하이트진로는 올해 1분기 연결기준 매출 5908억원, 영업이익 559억원을 기록했다. 지난해 1분기 대비 각각 3.6%, 10.8% 감소한 수치다.

증권가에선 하이트진로에 대해 '상저하고'의 실적 흐름을 나타낼 것이라고 전망한다. KB증권 류은애 연구원은 "하이트진로의 1분기 실적은 주류 점유율 개선에도 업황 둔화 영향을 받았다"면서도 "대표 제품인 테라 중심 전략을 통해 맥주 점유율이 상승하고 있고, 하반기로 갈수록 생산 효율화 등으로 이익률 개선이 확인될 것"이라고 말했다.