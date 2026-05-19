유니클로, 명동에 대형 플래그십 스토어…"글로벌 고객 잡는다"

5월 22일 오픈하는 국내 최대 규모 글로벌 플래그십 스토어 '유니클로 명동점' 외관. /사진제공=유니클로

유니클로가 서울 명동에 글로벌 플래그십 스토어를 열고 외국인 관광객과 국내 고객을 겨냥한 브랜드 경험 강화에 나선다.

글로벌 패션 브랜드 유니클로는 서울 명동에 글로벌 플래그십 스토어 '유니클로 명동점'을 오는 22일 오픈한다고 19일 밝혔다. 명동점은 지상 3층, 약 3254.8㎡(약 1000평) 규모로 조성된 매장이다.

이번 매장은 여성·남성·키즈&베이비 등 라이프웨어 전 라인업을 한 공간에서 선보이며 제품과 공간, 서비스를 결합한 체험형 매장으로 꾸며진 것이 특징이다. 유니클로는 명동점 오픈을 통해 국내 고객은 물론 명동을 찾는 글로벌 관광객 수요까지 적극 공략한다는 전략이다.

매장 외관은 화이트 패널과 디지털 로고 사이니지를 적용해 명동 상권 내에서 브랜드 정체성을 강조했다. 내부에는 라이프웨어 철학을 소개하는 '라이프웨어 매거진 존'과 그래픽 티셔츠 라인업 'UT존'을 마련했다.

특히 UT존에서는 고객이 직접 티셔츠와 토트백을 제작할 수 있는 커스터마이징 서비스 'UTme!'를 운영한다. 명동 지역 파트너들과 협업한 한정 디자인 스탬프도 함께 선보인다.

2층에는 여성 및 키즈·베이비 라인업과 함께 명동의 다양한 시대 풍경을 담은 사진 작품을 전시했다. 3층에는 남성 라인업과 함께 의류 수선·자수 서비스를 제공하는 '리유니클로 스튜디오(RE.UNIQLO STUDIO)'를 운영한다.

쿠와하라 타카오 에프알엘코리아 공동대표는 "유니클로의 브랜드 철학인 라이프웨어 가치와 콘셉트를 반영한 글로벌 플래그십 스토어를 선보이게 됐다"며 "한국 고객뿐 아니라 명동을 방문하는 전 세계 고객에게 차별화된 쇼핑 경험과 서비스를 제공할 계획"이라고 말했다.

유니클로는 명동점 오픈을 기념해 오는 22일부터 25일까지 주요 인기 상품 할인 프로모션도 진행한다. 저지 배럴 레그 팬츠, 프리미엄 리넨 셔츠, Uniqlo U 크루넥 T 등을 할인 판매하며 구매 고객 대상 사은품 증정 행사도 함께 운영한다.