형지I&C, 냉감 기능성 강화…길어진 여름 공략

형지I&C가 길어진 여름 시즌과 이른 폭염에 대응하기 위해 남성복 브랜드 예작과 여성복 브랜드 캐리스노트의 냉감 기능성 라인업을 강화했다.

형지I&C는 기능성 냉감 의류 수요 증가에 맞춰 소재 경쟁력을 높인 여름 컬렉션을 확대하고, 실용성과 스타일을 모두 갖춘 제품군으로 여름 시장 공략에 나선다고 19일 밝혔다.

남성복 브랜드 예작은 '아트 오브 패브릭' 시리즈를 통해 총 48종의 아이스 셔츠 컬렉션을 출시했다. 이번 라인업에는 원사와 조직 가공 기술을 결합한 복합 냉감 설계가 적용됐다.

특히 물에 녹는 용해사를 활용해 원단 사이 미세 공기층을 형성하고, 열 배출과 공기 순환을 높여 땀 증발을 돕는 것이 특징이다. 땀과 열에 반응하는 냉감 가공 소재와 함께 시어서커 제품군도 전년 대비 확대했다.

캐리스노트는 자외선 차단과 청량한 촉감을 강화한 여름 컬렉션 22종을 선보였다. 원피스와 재킷, 블라우스 등에 쿨 터치 소재를 적용했으며, 여름 니트에는 강연사를 사용해 몸에 달라붙지 않는 착용감을 구현했다. 또한 쿨맥스와 시어서커 소재를 활용해 장시간 착용에도 쾌적함을 유지하도록 했다.

형지I&C 관계자는 "길어진 여름 시즌에 맞춰 기능성과 착용감을 모두 만족시키는 제품 수요가 커지고 있다"며 "독자적인 소재 기술력을 바탕으로 여름 상품 경쟁력을 지속 강화해 나갈 것"이라고 말했다.