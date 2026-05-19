저출생 위기 극복...롯데, 'mom편한' 10주년 페스티벌 개최

롯데는 19일부터 21일까지 서울시청 잔디광장에서 저출생 문제 해결과 돌봄 환경 개선에 대한 관심을 높이고자 '맘(mom)편한 페스티벌을 개최한다. '맘편한 페스티벌'은 등교길, 학습, 놀이, 휴식 등 4개 구역으로 나눠 시민들이 참여할 수 있는 체험형 공간으로 구성됐다. 19일 행사장을 찾은 어린이들이 맘편한 놀이터에서 체험을 하고 있다. /사진제공=롯데그룹

롯데가 초록우산 어린이재단, 사회복지공동모금회와 함께 19일부터 21일까지 3일간 서울시청 잔디광장에서 '롯데 mom(맘)편한 페스티벌'을 개최한다.

롯데그룹의 사회공헌 사업인 'mom편한' 10주년을 맞아 마련됐다. 저출생 문제 해결과 돌봄 환경 개선을 위한 시민 참여형 축제 형태로 기획했다.

19일 열리는 개회식에는 임성복 롯데지주 커뮤니케이션실장과 윤여준 사회복지공동모금회 회장, 황영기 초록우산 어린이재단 회장, 박진경 저출산고령사회위원회 상임위원, 박찬구 서울시 부시장 등이 참석했다.

롯데는 이날 초록우산 어린이재단과 사회복지공동모금회에 기부금 총 5억원을 전달했다.

페스티벌 현장은 등교길, 학습, 놀이, 휴식 등 4개 구역으로 조성했다. 각 공간에선 안전 교육과 아동권리 학습, 창의 체험 등 다양한 프로그램을 운영한다.

롯데는 2017년부터 'mom편한 꿈다락'과 'mom편한 놀이터' 사업을 통해 아동 돌봄 환경 개선에 주력해왔다. 지역아동센터 환경 개선 및 정서 프로그램을 지원하는 'mom편한 꿈다락'은 100호점까지 늘었으며, 공공형 실내외 놀이터 조성 사업인 'mom편한 놀이터'는 지난 3월 경북 칠곡군 칠곡호국평화기념관에 32호점을 열었다.

최근에는 시설 지원을 넘어 사회적 인식 개선으로 활동 범위를 확대했다. 지난 2월 건강한 가족 문화 확산에 기여한 개인 및 단체를 격려하기 위해 '롯데 mom편한 가족상을 신설했고, 오는 26일에는 시상식을 열고 총 1억2000만 원 규모의 상금을 수여할 예정이다.

롯데는 19일부터 21일까지 서울시청 잔디광장에서 저출생 문제 해결과 돌봄 환경 개선에 대한 관심을 높이고자 '맘(mom)편한 페스티벌을 개최한다. 롯데는 19일 열린 개막식에서 보육 현장의 여건 향상을 위해 초록우산 어린이재단과 사회복지공동모금회에 기부금 5억원을 전달했다. 사진은 (왼쪽부터) 윤여준 사회복지공동모금회 회장, 임성복 롯데지주 커뮤니케이션실장, 황영기 초록우산 어린이재단 회장. /사진제공=롯데지주

롯데그룹은 가족 친화적 기업문화 정착을 주도하고 있다. 2012년 출산휴가 후 별도 승인 절차 없이 육아휴직을 시작하는 '여성 자동 육아휴직제'를 도입했고, 2017년엔 국내 대기업 최초로 남성 의무 육아휴직제를 도입했다.

특히 남성 의무 육아휴직제는 사용률이 약 90%로 롯데를 대표하는 가족 친화 제도로 자리 잡았다. 해당 제도는 배우자 출산 후 2년 이내 최소 1개월 이상 육아휴직을 사용하도록 한 제도다.

2025년 사업보고서에 따르면 배우자 출산 후 1년 내 육아휴직을 사용한 남성 비율은 롯데하이마트 96%, 롯데지주 71%, 롯데쇼핑 70%에 달한다. 이는 국내 10대 그룹 주요 상장 계열사의 남성 육아휴직 평균 사용률인 10%대를 대폭 웃돈다.

롯데 관계자는 "앞으로도 저출생 위기 극복을 위한 사회적 공감대 확산에 앞장서고, 아이들이 건강하게 성장할 수 있는 환경을 조성하기 위해 지속 노력할 계획"이라고 말했다.