스튜디오반, 정애리의 가장 위태로운 변신 '더 마더' 개막

배우 정애리가 연기 인생 48년 만에 가장 파격적인 변신으로 무대에 오른다.

스튜디오반은 오는 5월 29일부터 6월 7일까지 예술의전당 자유소극장에서 플로리앙 젤레르의 심리 스릴러 연극 '더 마더(THE MOTHER)'를 공연한다고 밝혔다.

'더 마더'는 영화 '더 파더'로 제93회 아카데미 각색상을 수상한 플로리앙 젤레르의 '가족 3부작' 출발점이 되는 작품이다. 가족 안에서 벌어지는 상실과 고립, 왜곡된 기억을 통해 인간 심리의 균열을 그려낸다.

이번 공연에서 정애리는 상실과 집착, 현실과 환상 사이에서 서서히 무너져가는 여성 '안느' 역을 맡는다. 오랜 시간 '따뜻한 어머니' 이미지로 사랑받아온 정애리는 이번 작품을 통해 기존 이미지를 완전히 벗어난 새로운 얼굴을 선보인다.

작품은 아들의 독립과 남편의 변화 속에서 점차 혼란에 빠져드는 안느의 심리를 따라간다. 반복되는 대사와 뒤틀리는 장면, 현실과 망상이 교차하는 비선형 구조를 통해 관객을 안느의 불안정한 내면으로 끌어들인다.

이강선 연출은 "관객을 안느의 거실이 아닌 안느의 머릿속으로 초대하고 싶었다"며 "관객은 자신이 보고 있는 것이 현실인지 망상인지 끊임없이 의심하게 될 것"이라고 설명했다.

이번 무대의 핵심 시각 장치는 '붉은 드레스'다. 하얗고 비어 있는 공간 속 강렬한 붉은색 의상은 안느의 불안과 욕망, 사라져가는 존재를 붙잡으려는 마지막 몸부림을 상징한다.

공연에는 정애리를 비롯해 배우 김승욱, 가은, 서진원이 출연한다. 김승욱은 안느의 현실과 망상의 균열을 만드는 남편 피에르 역을 맡고, 서진원은 어머니의 사랑과 독립 사이에서 흔들리는 아들 니콜라를 연기한다. 가은은 안느의 불안을 자극하는 존재 엘로디 역으로 무대에 오른다.