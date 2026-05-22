아이더, 무더위 겨냥한 냉감 웨어 '쿨루션 시리즈' 선보여

아웃도어 패션 브랜드 아이더가 여름철 시원하고 쾌적한 착용감을 강조한 냉감 웨어 '쿨루션 시리즈'를 선보였다.

'쿨루션'은 '쿨한 솔루션'이라는 의미를 담은 기능성 냉감 웨어 라인으로, 무더운 여름철 일상과 야외 활동에서 폭넓게 활용할 수 있도록 구성됐다.

대표 라인인 '쿨루션 에어 웨이브'는 주름 조직이 적용된 나일론 스트레치 원단을 사용해 시원한 착용감과 활동성을 높인 것이 특징이다. 자외선 차단과 비침 방지 기능도 갖췄다.

주요 제품은 '쿨루션 에어 웨이브 반팔 폴로 티셔츠'와 여성용 라운드 티셔츠 등이다. 여성용 라운드 티셔츠는 넥 부분에 냉감 소재를 적용하고, 밑단 스트링 조절로 다양한 실루엣 연출이 가능하다.

'쿨루션 아이스 버블' 라인은 이탈리아 기능성 원단 전문 기업 저지 로멜리나와 협업 개발한 버블 텍스처 원단을 적용했다. 경량 나일론 스트레치 니트 소재로 청량한 터치감과 신축성을 높였다.

대표 제품인 '쿨루션 아이스 버블 반팔 폴로 티셔츠'는 심플한 디자인과 활용도 높은 색상 구성으로 일상복과 아웃도어 활동에 모두 어울린다. 반팔·긴팔 짚업 티셔츠 스타일로도 출시됐다.

아이더 조두희 마케팅 팀장은 "쿨루션 시리즈는 시원한 착용감은 물론 디자인과 활용성까지 고려해 일상과 아웃도어를 자연스럽게 넘나들 수 있도록 기획한 제품"이라고 말했다.