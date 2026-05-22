모로칸오일, 서울재즈페스티벌서 고객 접점 확대

프리미엄 헤어·바디 케어 브랜드 모로칸오일이 오는 24일까지 열리는 '서울재즈페스티벌 2026'에서 고객 접점 확대를 위한 현장 샘플링을 진행한다.

올해 18주년을 맞은 서울재즈페스티벌은 다양한 아티스트 공연과 브랜드 체험 프로그램이 함께 운영되는 국내 대표 음악 페스티벌이다.

모로칸오일은 야외 행사 환경과 높은 습도를 고려해 '프리즈 실드 스프레이' 미니 사이즈 3000개를 방문객들에게 제공할 예정이다.

프리즈 실드 스프레이는 끈적임 없는 미스트 타입 제품으로, 곱슬거림과 부스스함, 정전기 케어에 도움을 주는 것이 특징이다. 습도가 높고 무더운 날씨에 활용도가 높은 제품으로 여름철 헤어 케어 수요를 겨냥했다.

모로칸오일 관계자는 "제품을 직접 경험해보고 구매하고 싶어하는 소비자들의 니즈에 맞춰 다양한 오프라인 샘플링을 기획하고 있다"며 "현장에서 바로 사용 효과를 체감할 수 있도록 계절적 특성과 장소에 맞는 제품을 선보일 예정"이라고 말했다.