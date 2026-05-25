예능 속 '그 빵', 집 앞 CU에서 맛본다…'봉주르빵집' 빵 5종 출시

편의점 CU가 쿠팡플레이 예능 '봉주르빵집' 속 레시피를 활용한 디저트와 빵 상품을 출시한다고 25일 밝혔다.

예능 '봉주르빵집'은 조용한 시골 마을에 문을 연 국내 최초 '시니어 디저트 카페'를 배경으로 한다. CU는 프로그램 속 레시피를 활용한 디저트·빵 상품 5종을 이달 13일부터 순차적으로 출시한다.

'청보리밭 타르트'는 사브레 위로 청보리 가나슈, 청보리 크림, 레몬 크림 등을 올린 것이다. 프로그램에 나온 모습을 그대로 재현해 소비자 관심을 끌면서 6일간 매일 100개가 1분 만에 판매되기도 했다.

그 외에 '청보리 브리오슈', '복분자 크로와상', '뺑오쇼콜라', '밤호박 바브카' 등도 판매한다.

한편 CU는 꾸준히 예능과 영화 등 미디어 IP(지식재산권) 협업을 진행 중이다. 콘텐츠에서 봤던 제품을 집 앞 편의점에서 바로 구매할 수 있도록 해 팬덤 수요를 흡수하고 고객과의 접점을 늘리기 위한 전략이다.

실제 CU가 지난해 방영된 요리 경연 프로그램에서 나폴리맛피아 '권성준 셰프'와 손잡고 만든 '맛폴리 밤티라미수컵'은 단일 상품으로만 누적 판매량 250만개, 매출액 122억원을 돌파한 바 있다.

최민건 BGF리테일 마케팅기획팀장은 "앞으로도 남녀노소 누구에게나 즐거움을 선사하는 색다른 마케팅을 선보이겠다"고 밝혔다.