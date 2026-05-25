킴스클럽, 초가성비 스페인 발포주 내놨다…6캔 6000원

이랜드 킴스클럽이 선보인 스페인 직수입 발포주_마리네로 에스파뇰./사진제공=킴스클럽

이랜드가 운영하는 마트 브랜드 킴스클럽이 초가성비 스페인 직수입 발포주 '마리네로 에스파뇰(Marinero Español)'을 단독 출시한다고 25일 밝혔다.

오는 27일 출시하는 마리네로 에스파뇰은 알코올 도수 4.5%에 500ml 용량 제품으로 6갠 기준 상시 가격 6000원에 판매된다.

킴스클럽은 최근 가격 부담이 낮은 발포주 제품군이 주목받는 소비 트렌드에 맞춰 스페인 최대 맥주 제조사 '담 그룹(Damm Group)'과 함께 6개월 간 상품 기획과 테스트를 진행했다. 이를 통해 한국 소비자들이 선호하는 청량감과 깔끔한 목넘김을 구현하는 데에 집중했다.

담 그룹은 스페인 1위 맥주 제조사로 국내를 포함 전 세계 130여개 국에 맥주를 수출하고 있다. 대표 상품으로는 에스테라 담 등이 있다.

이랜드 킴스클럽 관계자는 "마리네로 에스파뇰은 고물가에 고객 장바구니 부담을 덜기 위해 기획한 상품으로 공신력 있는 글로벌 제조사와 손잡고 가격 부담은 낮추면서도 맥주처럼 맛있어 충분한 만족감을 주는 발포주"라며 "다가오는 여름 피서 시즌과 북중미 월드컵을 앞둔 스포츠 집관 수요까지 더해지며 관심도 함께 높아질 것"이라고 밝혔다.

한편 마리네로 에스파뇰은 전국 킴스클럽 매장에서 만나볼 수 있다.