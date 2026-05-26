시몬스, 현대百 본점에 팝업 오픈…"프리미엄 침대 체험하세요"

현대백화점 본점 지하 1층 행사장에 들어선 시몬스 팝업스토어의 모습. /사진제공=시몬스

시몬스가 서울 압구정 현대백화점 본점 지하 1층 행사장에 팝업스토어를 열고 프리미엄 침대 체험 마케팅에 나선다고 26일 밝혔다.

이번 팝업스토어에 방문하면 시몬스 최상위 라인인 뷰티레스트 블랙의 대표 모델 '브리짓'과 '로렌', 혼수 침대로 잘 알려진 뷰티레스트의 '헨리' 등을 직접 체험할 수 있다. 패브릭 소재 프레임 '라시드', 트윈슈퍼싱글 전용 프레임 '하우티' 등도 함께 전시된다. 팝업스토어는 오는 7일까지 운영된다.

시몬스는 이번 팝업스토어를 통해 기술력과 안전성을 선보인다. 시몬스는 지난해 국내 제조·생산 업계 최초로 포스코산 경강선에 특수 소재 바나듐을 적용한 포켓스프링을 공개했다. 항공기 제트 엔진과 고속철도 디스크 브레이크 등에 사용되는 바나듐 소재를 적용해 내구성과 탄성·안정성을 강화했다.

안전성 측면에서는 국내 브랜드 가운데 유일하게 △라돈·토론 안전제품 인증 △난연 매트리스 △친환경 인증 △UL 그린가드 골드 인증 등 이른바 '4대 안전 키워드'를 모두 충족했다.

시몬스는 팝업스토어 방문 고객을 대상으로 가격 할인 혜택과 구매 금액별 사은품도 제공한다. 사은품은 한정 수량으로 선착순 증정하고 조기에 소진될 수 있다. 신규 브랜드 캠페인 '라이프 이즈 컴포트(LIFE IS COMFORT)' 프로모션도 함께 진행한다.