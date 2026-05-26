더샘, 메이크업 밀착력 높인 '스킨 프렙' 선봬

더샘(대표이사 임진서)이 메이크업 전 피부 컨디션을 정돈해 밀착력을 높여주는 '스킨 프렙' 2종을 출시했다.

이번 신제품은 최근 뷰티 업계에서 주목받는 '화잘먹' 트렌드에 맞춰 기획됐다. 메이크업 전 피부의 유수분 밸런스와 피부결을 정돈해 보다 매끈한 베이스 표현을 돕는 것이 특징이다.

'스킨 프렙 쿨링 무스 토너'는 피부 온도를 빠르게 낮춰 열감으로 늘어진 모공을 케어하는 무스 타입 토너다.

마이크로 스파클링 버블 텍스처가 산뜻하게 흡수되며 피부결과 모공을 정돈해 준다. 피부 온도 감소와 모공 밀도·탄력 개선 관련 인체적용시험도 완료했다.

함께 선보인 '스킨 프렙 밸런싱 밀크 로션'은 수분과 유분 균형을 맞춰주는 밀크 제형 로션이다. 번들거림과 속당김이 동시에 나타나는 피부 고민을 고려해 개발됐으며, 들뜬 각질과 피부 요철을 정돈해 자연스러운 속광 피부 표현을 돕는다. 피부결 개선과 메이크업 지속력 관련 인체 적용 테스트도 마쳤다.

더샘은 이번 제품이 올리브영 '이달의 신상'으로 선정돼 지난 25일부터 29일까지 할인 프로모션도 진행한다고 밝혔다.