신라면부터 팝업까지…부산 백화점·편의점 'BTS 모드' 돌입

(부산=뉴스1) 윤일지 기자 = 방탄소년단(BTS) 컴백 공연을 이틀 앞둔 19일 부산 서구 감천문화마을에서 외국인 관광객들이 부산이 고향인 BTS 멤버 정국·지민이 그려진 대형 벽화를 배경으로 기념촬영을 하고 있다. 2026.3.19/뉴스1 Copyright © 뉴스1. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포, AI학습 이용 금지. /사진=(부산=뉴스1) 윤일지 기자

6월 BTS 부산 공연 준비하는 유통업계/그래픽=이지혜

다음달 12·13일 부산에서 열리는 방탄소년단의 공연을 앞두고 지난 3월 때아닌 호황을 경험한 유통업계가 외국인 관광객 맞이를 위한 총력전에 돌입했다.

26일 유통업계에 따르면 백화점, 편의점들은 부산 일대 점포 인력을 충원하거나 공연이나 여행시 필요한 물품들을 확대하고 있다. 굿즈와 팝업스토어로도 모객에 나섰다. 이번 공연에 국내외에서 10만여명이 몰릴 것으로 예상되는 가운데 관광객 수요에 적극 대응한다는 구상이다. 3월 서울 광화문 무료 공연 당시 일대 백화점과 편의점에 관광객이 몰리며 일부 점포들은 매출이 5~7배가량 뛰며 특수를 누린 바 있다.

부산 지역 롯데백화점과 아울렛 6개점은 외국인 관광객 대상 통합 마케팅 'K-WAVE 쇼핑위크'를 연다. K뷰티·패션·푸드 중심의 행사와 체험 콘텐츠를 마련하고 외국인 전용 혜택과 순환 버스를 운영한다. 외국인 전용 관광 패스 '비짓부산패스(Visit Busan Pass)'를 소지한 관광객에겐 부산 본점에서 7% 상품권, 식음료 할인 쿠폰 등을 준다.

현대백화점의 커넥트현대 부산점은 다음달 12일부터 14일까지 K패션 브랜드를 한자리에 모은 'K스트리트 페스타'를 연다. 뷔가 모델로 활동 중인 스노우피크, 정국이 모델인 CK진 매장에선 할인 행사를 한다.

비짓부산패스를 소지한 관광객에겐 커넥트현대에서 쓸 수 있는 무료 음료 쿠폰, 올리브영 기프트카드 등을 준다. 외국인 관광객 전용 할인 바우처, 물품보관 등 편의 서비스도 상시 운영한다.

신세계백화점 센텀시티는 다음달 5일부터 14일까지 방탄소년단 팝업스토어를 연다. 3월 광화문 공연 당시 본점에서 팝업스토어를 선보인 데 이어 굿즈, 체험형 전시 등을 마련했다. 관광 연계 쇼핑 페스타에선 식음료, 패션, 뷰티, 아동, 리빙 등 관광객 선호 브랜드의 할인권 등 혜택을 모은 메가 바우처를 준다.

편의점업계도 분주하다. CU는 일대 점포를 A·B·C로 나눠 구역별 전략을 펼친다. 예컨대 공연장 부산아시아드 주경기장 인근 점포인 A 구역은 우천용품, 건전지, 보조배터리 등의 재고를 확대한다. 외국인 고객을 위해 BTS 굿즈와 부산 기념품도 운영한다.

B구역은 관광객이 몰릴 것으로 예상되는 점포들이다. 대표적으로 김해공항과 부산역 내 점포에선 교통카드, 간편식 등 이동과 체류시 수요가 높은 재고를 확대한다. 관광지 인근 점포에선 디저트, 즉석조리 상품과 바나나맛우유, 연세크림빵, 신라면 툼바 등 외국인 선호가 높은 상품을 중심으로 재고를 확보한다.

특히 CU가 올해 발간한 '외국인 고객 분석 보고서'를 활용한다. 보고서를 점포에 배포해 외국인 구매 자료를 바탕으로 점포별 발주 등 방안을 마련한다. BGF리테일 관계자는 "CU는 K편의점 문화를 알리는 계기가 될 것으로 기대한다"며 "외국인이 CU에서 긍정적인 쇼핑을 하고 한국을 다시 찾았을 때 자연스럽게 떠올리는 편의점이 되도록 노력할 것"이라고 말했다.

방탄소년단의 광화문 공연이 열린 3월21일 일대 CU 매장./사진제공=BGF리테일

GS25는 진이 글로벌 앰배서더로 활동하는 주류 브랜드 '아이긴(IGIN)'을 내세운다. 아이긴 애플토닉 하이볼 3종, 핑콤토닉, 논알콜캔, 애플진 증류소주 등을 매장 내외부에 배치한다. 기념품 수요를 고려해 키링 등 굿즈를 도입하고 본부에서 현장으로 인력을 지원한다.

세븐일레븐은 공연장 인근 점포와 서면, 광안리, 해운대, 연산동 등 관광지 인근 점포도 대응에 나선다. 일회용 보조배터리와 건전지, 물티슈, 간편식, 컵라면, 냉장 간식 등의 재고를 확보한다. 특히 관광객들이 많이 찾는 바나나맛우유, 얼음컵 등의 상품을 집중 진열한다. 또 공연과 팬덤 아미를 환영하는 현수막을 점포 전면에 부착할 예정이다.