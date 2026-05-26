어퓨, 저채도 감성 담은 '뮤트 블루밍' 출시

에이블씨엔씨(대표 신유정)의 어퓨(A'pieu)가 저채도·뉴트럴 무드를 담은 '파스텔 블러셔 뮤트 블루밍 컬렉션' 4종을 출시했다.

이번 신제품은 기존 파스텔 블러셔 특유의 맑고 생기 있는 분위기에 차분한 뮤트톤 감성을 더한 것이 특징이다.

최근 자연스러운 피부 표현을 강조하는 '뮤트톤 메이크업' 트렌드에 맞춰 은은하고 세련된 치크 메이크업 연출에 초점을 맞췄다.

제품에는 수채화처럼 부드럽게 퍼지는 블러리 텍스처를 적용해 여러 번 덧발라도 탁해지지 않는 맑은 발색을 구현했다. 채도를 낮춘 뉴트럴 컬러가 피부 톤에 자연스럽게 어우러져 편안한 분위기를 연출해준다.

신규 컬러는 누디 피치 베이지 '누코튼', 피치 코랄 '멜로코튼', 뮤트 베이지 톤 '피그코튼', 쿨 로지 핑크 '로지코튼' 등 총 4종으로 구성됐다.

어퓨는 출시를 기념해 전국 올리브영 온라인 채널에서 할인 프로모션도 진행한다. 오는 30일까지 '파스텔 블러셔 키링 기획세트'를 할인 판매하며, 이후 올영세일 기간에는 추가 할인 혜택도 제공할 예정이다.

어퓨 관계자는 "기존 파스텔 블러셔 라인의 컬러 스펙트럼을 저채도·뉴트럴 무드까지 확장해 다양한 메이크업 취향을 반영하고자 했다"고 말했다.