[투데이 窓]원화 스테이블 코인, 일단 발행부터 합시다

지금 한국의 원화 스테이블 코인 논의는 묘할 정도로 답답하다. 정치권도 필요하다고 말하고, 금융권도 검토에 들어갔으며, 산업계는 이미 오래전부터 출발선 앞에서 몸을 풀고 있는데, 정작 출발을 알리는 총성은 울리지 않는다. "조금 더 논의하자", "조금 더 검토하자"는 말만 계속해서 반복되고 있다. 그 사이 세계는 이미 다음 단계로 넘어가 버렸다.

스테이블 코인은 단순한 가상자산이 아니다. 결제와 송금, 디지털 자산 거래, 실물자산 토큰화(RWA), 글로벌 커머스를 이어붙이는 새로운 금융 고속도로다. 문제는 그 도로의 중앙선을 이미 달러 기반 스테이블 코인이 점령하고 있다는 점이다. 지금 블록체인 생태계에서 달러는 사실상 '디지털 기축통화'처럼 움직인다. 이 흐름이 굳어질수록 원화는 글로벌 디지털 경제에서 점점 존재감을 잃을 가능성이 커진다.

더 심각한 장면은 따로 있다. 우리가 규제에 대한 논의를 반복하는 사이, 원화는 해외에서 먼저 디지털화되고 있다는 사실이다. 대표적인 사례가 KRWQ다. KRWQ는 블록체인 기업IQ와 스테이블코인 프로토콜 Frax가 해외에서 발행한 원화 연동 스테이블 코인으로, Base 네트워크 기반의 다중체인 구조까지 구현했다. 국내 규제가 정비되지 않은 상황에서 해외 프로젝트가 먼저 원화의 디지털 유통망을 구축하기 시작한 것이다.

더 주목해야 할 것은 KRWQ가 단순 발행으로 끝나지 않았다는 점이다. 글로벌 유동성 풀과 연결되고, 해외 거래소에서는 원화 기반 파생상품 논의까지 이어지고 있다. 이건 단순한 코인 출시가 아니다. 한국이 움직이지 않는 사이 세계 시장은 이미 '디지털 원화'를 활용하기 시작했다는 신호다. 앞으로 우리가 계속 머뭇거린다면, 원화 기반 디지털 금융 생태계의 주도권은 해외 사업자들에게 넘어갈 가능성이 높다.

최근 문페이(MoonPay)의 움직임도 상징적이다. 문페이는 우리은행과 협력하며 원화 스테이블 코인의 글로벌 유통 인프라 구축에 나섰다. 중요한 것은 업무협약 기사 한 줄이 아니다. 문페이가 보유한 글로벌 지갑 네트워크와 결제 시스템, 환전·정산 인프라 위로 원화가 연결될 예정이라는 점이다.

문페이는 최근 페이팔 프로젝트들과 협력하며 글로벌 스테이블 코인 인프라 사업자로 빠르게 성장하고 있다. 문페이 컨소시엄의 본질은 단순한 '한국 진출'이 아니다. 원화를 글로벌 디지털 결제망에 편입시키려는 시도다. 문제는 그 판의 설계자가 한국이 아니라는 점이다.

냉정하게 말하자면, 이제는 중앙은행이 종이돈을 발행한다고 통화 주권이 자동으로 지켜지는 시대가 아니다. 미래의 통화는 어디에서, 어떤 네트워크 위에서 사용되느냐가 더 중요하다. 만약 글로벌 디지털 시장에서 원화 사용 권한 자체가 해외 플랫폼 중심으로 설계된다면, 우리는 원화를 가지고도 디지털 경제에서는 남의 철로 위를 달리는 처지가 될 수 있다.

물론 우려도 있다. 자금세탁 문제, 외환시장 충격, 통화정책 약화, 디페깅 위험 등 해결해야 할 과제는 적지 않다. 테라-루나 사태는 스테이블 코인 설계 실패가 얼마나 치명적일 수 있는지를 보여줬다. 하지만 그렇다고 아무것도 하지 않는 것이 해답은 아니다. 위험을 이유로 멈춰 서 있는 사이, 글로벌 시장은 이미 새로운 표준을 만들고 있다.

지금 필요한 것은 완벽한 제도가 아니라, '일단 굴러가는 경험'이다. 샌드박스든, 은행중심 컨소시엄이든, 그 외의 무엇이든 다 좋으니, 제한된 범위에서라도 실제 원화 스테이블 코인의 발행과 유통을 시작해야 한다. 중요한 것은 속도다. 모든 규정을 완벽히 마련한 뒤에야 출발하겠다는 접근은 이미 늦은 대응이다.

우리는 지금 생존의 갈림길에 서 있다. 출발하지 않고 머뭇거리다가는 원화의 디지털 주도권 자체를 잃을 수 있다. 지금 필요한 것은 말보다 행동이다. 그런 의미에서 뭐라도 좋으니, 원화 스테이블 코인, 일단 발행부터 합시다.