여행 예약부터 장보기까지…구글 '제미나이 인텔리전스' 출격

구글의 제미나이 인텔리전스 활용 예시. 팸플릿 사진을 찍어 익스피디아에 유사한 투어 예약을 부탁하자 제미나이가 유사한 투어를 찾아 제공한다 /사진제공=구글

구글 안드로이드가 단순한 운영체제(OS)에서 사용자의 상황을 이해하고 작업을 대신 수행하는 '지능형 시스템'으로 진화한다. 올 여름 공개할 '제미나이 인텔리전스'는 질문에 답변을 내놓는 AI를 넘어 예약과 장보기 등 실제 행동까지 완료하는 AI 에이전트 역할을 수행할 예정이다.

구글은 12일(현지시간) 구글의 연례 개발자 행사 '구글 I/O 2026'에서 '제미나이 인텔리전스(Gemini Intelligence)'를 공개하고 올 여름부터 삼성전자(270,500원 ▼25,500 -8.61%) 갤럭시와 구글 픽셀폰에 먼저 도입할 예정이라고 밝혔다. 올해 말에는 워치를 비롯해 자동차, 안경, 노트북을 포함한 모든 안드로이드 기기에 적용할 계획이다.

'제미나이 인텔리전스'는 사용자 대신에 작업을 진행하는 게 핵심이다. 사용자가 각 앱을 조작하는 시대에서, 제미나이에게 목표를 말하면 AI가 앱들을 제어해 결과를 가져다주는 방식이다. 예를 들어 AI가 메일에서 강의 계획서를 찾아 필요한 교재를 장바구니에 담거나, 풍경 사진을 찍기만 하면 여행 앱을 통해 유사한 여행 상품을 예약하게 할 수 있다.

또 실시간 대화 중 발생하는 불필요한 추임새나 반복을 정제해 세련된 문장으로 변환하는 '램블러(Rambler)'기능과 자연어를 사용해 나만의 맞춤형 위젯을 만들 수 있는 기능도 담겼다. 매주 고단백 식단을 제안하거나 특정 기상 정보만 보여주는 위젯을 생성해 화면에 배치할 수 있다.

다음달 말부터는 안드로이드용 크롬 브라우저에 '크롬 오토 브라우즈(Chrome Auto Brows)'가 도입된다. 예약이나 주차 공간 확보와 같은 일상적인 작업을 대신 처리해 줄 수 있는 기능이다. 또 사용자가 보고 있는 페이지의 콘텐츠를 이해해 개인용 AI 브라우징 비서 역할을 제공할 방침이다. 보고있는 웹사이트 화면에서 별도로 제미나이 앱으로 전환할 필요 없이 질문하거나 긴 기사를 요약하고, 복잡한 주제에 대한 상세한 설명을 즉시 얻을 수 있다.

차량용 플랫폼과 노트북 시장에서도 제미나이 적용이 확대된다. 올해 말부터 제미나이 인텔리전스가 설치된 스마트폰이 있다면 이 기능을 자동차에서도 사용할 수 있다. 이를테면 친구에게 주소를 묻는 문자가 오면 질문의 맥락을 이해하고 문자 메시지, 이메일 또는 캘린더에서 정보를 찾아 답변을 제안한다. 운전 중에 저녁 식사를 주문할 수도 있다.

아울러 구글은 크롬북의 진화형인 '구글북'을 공개했다. 설계 단계에서부터 제미나이 인텔리전스를 염두에 두고 만들었다. 커서를 흔들기만 해도 제미나이가 활성화되는 '매직 포인터' 기능을 선보였다. 화면 속 이메일 날짜를 가리켜 바로 회의 일정을 잡는 등 화면의 특정 대상을 가리킬 때마다 제미나이가 빠른 제안을 제공한다.

사미르 사맛 구글 안드로이드 생태계 부문 사장은 "에이전트형 제미나이의 시대를 맞아 안드로이드는 이용자의 의도를 행동으로 옮겨주는 더욱 강력한 인텔리전스 시스템으로 진화하고 있다"며 "이용자는 화면을 들여다보는 시간을 줄이고 대신 진짜 좋아하는 일에 더 많은 시간을 쓸 수 있게 될 것"이라고 말했다.