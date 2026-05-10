행안부, 11일부터 '안전한국훈련' 실시…지진 등 재난 대응 점검

행정안전부는 오는 11일부터 22일까지 풍수해와 지진, 화재 등 각종 재난 상황에 대비한 '2026년 상반기 재난대응 안전한국훈련'을 실시한다고 10일 밝혔다.

이번 훈련에는 전국 75개 지방자치단체와 공공기관이 참여해 풍수해, 지진, 국가핵심기반 마비 등 다양한 재난 상황을 가정한 대응 훈련을 진행한다.

특히 최근 2년간 집중호우 피해로 특별재난지역으로 지정된 시·군·구는 풍수해 대응 훈련을 의무적으로 실시한다. 전남 담양군 등 33개 시·군·구는 하천 범람과 침수, 건물 붕괴 상황 등을 가정해 주민 대피와 초동 대응 체계를 집중 점검할 예정이다.

기관별 재난 유형에 따른 맞춤형 훈련도 진행된다. 한국중부발전은 지반 침하로 인한 열공급배관 파손과 가스 누출 상황을 설정해 비상 대응체계와 유관기관 협업 체계를 점검한다.

서울 성동구는 종합병원 대형 화재 대응 훈련을 실시하고, 충북도와 충주시는 사업장 화재에 따른 유해화학물질 유출 상황을 가정해 광역·기초지자체 간 합동 대응 체계를 점검할 계획이다.

행안부는 이번 훈련에서 사전 통제와 주민 대피, 재난관리자원 동원, 주민 참여 확대, 실제 대응과 매뉴얼 간 연계성 등을 중점적으로 살필 방침이다.

또 민간 전문가로 구성된 평가단이 훈련 기획 단계부터 참여해 위험 요소를 사전에 자문하고, 훈련 전 과정을 평가 지표에 따라 점검할 예정이다.

김광용 행안부 재난안전관리본부장은 "국가 재난대응 체계는 어떤 위기 상황에서도 흔들림 없이 작동해야 한다"며 "훈련 과정에서 드러난 미비점은 신속히 보완해 재난 대응 역량을 강화하겠다"고 말했다.