인구전략위 확대 개편 앞두고 전국민 '인구정책 슬로건' 공모

저출산고령사회위원회(저고위)가 인구전략위원회로의 확대 개편을 앞두고 오는 25일까지 '내 삶을 바꾸는 인구정책·슬로건 공모전'을 개최한다고 11일 밝혔다.

지난 7일 국회에서 저출산고령사회기본법 전부 개정안이 통과되면서 저고위는 인구전략위원회로 확대 출범하게 됐다. 위원회는 저출생·고령화 뿐 아니라 지역 소멸과 인구감소사회 대응 등 범사회적 인구문제 대응에 대한 공감대를 넓혀나간다는 계획이다.

공모전은 국민 누구나 참여 가능하며, 인구정책과 슬로건 두 분야에 걸쳐 진행된다.

정책 분야는 청년 일자리, 신혼부부 주거, 양육부모의 아이돌봄, 중장년의 이모작 지원, 고령자의 의료와 돌봄까지 저출생·고령화는 물론 지역소멸과 인구감소사회 대응까지 인구문제 전 분야에 걸쳐 공모한다.

슬로건 분야는 결혼과 출산·육아의 가치를 전달할 수 있는 홍보 슬로건을 선발하고자 한다.

공모는 네이버폼을 통해 온라인으로 접수하며, 정책과 슬로건 각 분야별 1등 1명에 100만원 상금을 지급한다. 정책 분야는 1등 외에도 2등 2명 50만원, 3등 3명 30만원, 장려상 35명 마트상품권 5만원권 등 총 41명을 선정해 시상한다.

선착순 670명에는 참가상으로 커피 교환권을 증정한다.

김진오 저고위 부위원장은 "새로운 인구전략은 국민의 목소리를 담는 데서 시작해야 한다"면서 "국민들의 다양한 정책 아이디어를 폭넓게 수렴해 국민이 체감하는 인구정책을 수립하고, 결혼과 출산, 육아의 가치 확산에도 적극 노력하겠다"고 말했다.