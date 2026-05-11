이철우 "경북 글로벌 물류의 새 길 열겠다"…10대 공약 발표

이철우 국민의힘 경북도지사 예비후보가 11일 하늘길·바닷길·철길·고속도로를 연결해 경북의 공간구조를 바꾸고 새로운 성장축을 만들기 위한 '교통·물류·공항·국토인프라' 10대 공약을 발표했다.

이 예비후보는 "경북이 진정한 지방시대의 중심으로 도약하려면 교통과 물류의 판을 완전히 바꿔야 한다"며 "대구·경북통합신공항과 영일만항, 철도망과 고속도로망을 하나로 연결해 경북 글로벌 물류의 새 길을 열겠다"고 밝혔다.

이어 "공항은 하늘길이고 항만은 바닷길이며 철도와 고속도로는 사람과 산업을 이어주는 혈관"이라면서 "이 4가지를 함께 묶어야 경북의 산업과 관광, 수출과 정주가 동시에 살아날 수 있다"고 강조했다.

공약은 △대구경북통합신공항 글로벌 관문공항 육성 영일만항 북극항로 핵심 항만 육성 철도 르네상스와 대구경북 1시간 생활권 구축 △고속도로·국도망 확충 △공항·항만·철도·산단 연계 복합물류체계 구축 △미래형 압축도시 조성 △북부권·동해안권 접근성 개선 △산업단지 기반시설 확충 △스마트 물류·미래 모빌리티 인프라 구축 △도민 생활교통 혁신 등 10대 과제로 구성됐다.

이 예비후보는 "교통망은 단순히 길을 놓는 일이 아니라 사람과 산업, 물류와 관광, 일자리와 정주를 연결하는 일"이라며 "신공항과 영일만항을 양대 축으로 세우고 철도와 고속도로를 촘촘히 연결해 경북 전역이 함께 성장하는 구조를 만들겠다"고 말했다.