제주신화월드, 노을과 음악의 만남 '조현아 프리즘 뮤직 라이브' 개최

조현아 프리즘 뮤직 라이브 홍보 포스터./사진제공=제주신화월드

국내 최대 복합리조트 제주신화월드가 오는 13일 오후 6시 신화테라스 야외 비어가든에서 '조현아 프리즘 뮤직 라이브'를 개최한다고 11일 밝혔다.

독보적인 가창력을 겸비한 아티스트 조현아의 감미로운 목소리로 채워질 이번 공연은 싱그러운 5월 제주 여행을 한층 더 낭만적으로 물들일 예정이다.

리테일 미디어 플랫폼 '프리즘'의 '조현아 프리즘 뮤직 라이브' 상품으로 투숙하는 고객은 현장에서 조현아 라이브 무대를 즐길 수 있다.

해당 상품은 메리어트관 전용으로 F&B 크레딧 10만원권과 웰컴 드링크 2잔이 제공된다. 이 밖에도 신화테마파크 빅 3, 모실 수영장, 미니바 무료 혜택 등이 포함된다. 또한 쏘카 50% 할인을 비롯해 제주신화월드 인근 인기 관광지인 카밀리아힐과 제주아트서커스 입장권 1+1 등 풍성한 즐길 거리까지 담았다.

자세한 정보 및 예약 방법은 제주신화월드 공식 홈페이지 및 프리즘 앱을 통해 확인할 수 있다.

제주신화월드 관계자는 "신록이 짙어지는 5월, 고객들에게 잊지 못할 감동을 선사하기 위해 이번 조현아 프리즘 뮤직 라이브를 준비했다"며 "아티스트 조현아의 감성적인 무대와 함께 제주에서의 여행이 한 편의 화보처럼 기억되길 바란다"고 말했다.