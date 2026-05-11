서울영화센터, 루프탑 영화관 '스카이시네마' 매주 금요일 운영

서울시는 서울영화센터 내 루프탑 영화관인 '스카이시네마'를 본격 운영하고 시민 참여형 영화 교육·체험 프로그램도 확대한다고 11일 밝혔다.

센터는 오는 15일부터 매주 금요일 오후 8시 루프탑 영화관 '스카이시네마'를 운영한다. 스카이시네마에서는 음악영화·청춘영화·고전영화 특별전 등 계절과 분위기에 맞춘 야외상영 프로그램도 선보인다. 감독·배우와 함께하는 GV(관객과의 대화), 독립·예술영화 특별전 등 시민 참여 프로그램도 마련한다.

센터는 '보는 영화'를 넘어 '즐기는 영화' 공간으로 운영해 나간다는 계획이다. 다음달부터는 시민들이 직접 기획·촬영·편집·상영까지 영화 제작 전 과정을 경험할 수 있는 '스마트폰 영화제작 및 실습 과정'을 운영한다. 실제 단편영화 제작 중심으로 구성해 시민 창작 참여를 확대한다.

개관 초기 시설 활성화를 위해 이달까지 무료 시범운영을 진행한 센터는 보다 안정적인 상영·교육 프로그램 운영을 위해 오는 다음달 1일부터 유료 운영으로 전환한다. 멤버십 제도와 재관람 할인, '문화가 있는 날' 할인 등을 함께 운영해 시민들의 관람 부담을 낮춘다. 기획전 패스 등 다양한 할인 프로그램도 함께 운영한다.

이수연 서울시 경제실장은 "서울영화센터는 영화 상영을 넘어 시민들이 직접 참여하고 즐길 수 있는 도심 영화문화 공간으로 자리잡아가고 있다"며 "앞으로도 루프탑 영화관 '스카이시네마'와 시민 참여형 프로그램을 확대해 시민들이 일상 속에서 영화를 더욱 친숙하게 경험할 수 있도록 하겠다"고 말했다.