생성형 AI로 행정 혁신 나선 서울시, '챗봇 2.0' 본격 가동

서울시는 생성형 AI(인공지능)를 행정 전반에 적용한 '챗봇 2.0'을 본격 운영한다고 11일 밝혔다.

챗봇 2.0은 서울시 행정망 내부에 구축한 LLM(대규모 언어모델)을 기반으로 한 직원용 AI 행정 지원 서비스와 생성형 AI를 적용해 기능을 강화한 시민용 챗봇 '서울톡'으로 구성된다.

시는 지난해 9월 사업 착수 이후 약 6개월간 개발과 시범운영을 거쳐 응답 정확도와 사용자 편의성을 중심으로 서비스 완성도를 높였다. 전 직원 대상 AI 활용 교육과 단계적 시범운영을 통해 현장 적용성을 검증하고, 실제 업무 활용 과정에서 도출된 개선 사항을 반영했다. 또 기술 검증과 적용 과정을 거치며 행정 현장에 AI를 적용하기 위한 운영 경험과 데이터를 축적했다.

특히 보안이 요구되는 행정 환경을 고려해 행정망 내부에 자체 LLM을 구축했다. 이를 기반으로 질의응답, 문서 생성·요약·분석 등 다양한 AI 행정 지원 기능을 제공한다. LLM API를 통해 타 행정 시스템에서도 생성·요약·분석 기능을 활용할 수 있게 연계 기반을 마련했다.

시는 보안성과 활용성을 동시에 확보하기 위해 자체 LLM과 외부 생성형 AI 서비스를 병행하는 이원화 운영체계를 구축했다. 보안이 필요한 업무는 자체 LLM이, 정보 검색과 아이디어 도출 등 일반 업무는 외부 상용 생성형 AI 서비스인'서울AI챗'이 담당하는 구조다.

시는 챗봇 2.0을 기반으로 올해 말 AI 에이전트를 시범 적용할 계획이다. AI 에이전트는 내부 시스템과 연계해 필요한 정보를 조회하고, 문서 작성·자료 정리 등 반복 업무를 스스로 수행하는 방식으로 운영한다.

강옥현 서울시 디지털도시국장은 "챗봇 2.0은 공무원에게는 지능형 업무 파트너, 시민에게는 생활 밀착형 정보 안내 서비스가 될 것" 이라며 "앞으로도 지속적인 고도화를 통해 서울시 행정의 AI 전환을 가속화하겠다"고 말했다.