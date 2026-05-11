일 잘하는 6급 공무원, 5급 승진 빨라진다…조기승진제 도입

정부가 성과와 능력 중심의 공직 인사체계 개편에 나선다. 업무성과가 뛰어난 공무원은 빠르게 승진할 수 있도록 하고, AI(인공지능) 등 전문성이 필요한 분야에서는 장기적으로 전문성을 축적한 '전문가 공무원'을 육성하겠다는 방침이다.

인사혁신처는 11일 이 같은 내용을 담은 '공무원임용령' '개방형 직위 및 공모 직위의 운영 등에 관한 규정' '전문직공무원 인사규정' 개정안을 입법예고한다고 밝혔다.

이번 개정안은 국민에게 충직하고 일 잘하는 정부를 구현하기 위해 공무원 인사제도를 성과·능력 중심으로 전환하는 데 초점이 맞춰졌다.

우선 올해부터 '5급 조기승진제'가 도입된다. 업무성과가 우수한 6급 공무원을 대상으로 특별승진 절차를 통해 5급으로 조기에 승진시킨다는 내용이다. 인사처는 각 부처의 추천을 받아 성과심사, 역량평가, 면접 등을 거쳐 대상자를 선발할 계획이다.

공모 직위도 확대된다. 현재 5급 이상을 대상으로 운영되던 공모 직위를 6급 실무급까지 넓히고, 일부 직위에는 7급 공무원도 지원할 수 있도록 기준을 완화했다. 이에 따라 성과와 역량을 갖춘 실무 공무원들의 성장 기회가 확대될 전망이다.

전문성을 강화하기 위한 '부전문관' 제도도 신설된다. 전문 분야에서 장기간 근무하며 전문성을 축적할 수 있도록 기존 3~5급 중심의 전문직공무원 제도를 6~7급까지 확대하는 것이 핵심이다.

6~7급 공무원이 동일 분야에서 3년 이상 실무경험을 쌓고 선발시험을 통과하면 전문가 경로에 진입할 수 있다. 정부는 오는 2028년까지 전문가 공무원 1200명 이상을 확보하고, 전문역량 강화를 위한 특화 인사관리 체계도 마련할 계획이다.

기관 간 협업 강화를 위한 인적교류 확대 방안도 추진된다. 핵심 교류 직위를 지정하고, 교류 공무원에게는 승진 소요 최저연수 단축 등 인사상 우대를 제공한다.

아울러 정부는 개방형 직위 운영 실태를 정기적으로 점검하고, 민간 전문성이 필요한 분야를 중심으로 개방형 직위를 적극 발굴해 나간다는 방침이다.

김성훈 인사처 차장은 "성과와 능력을 갖춘 공무원에 대한 우대를 강화해 공직 역량을 높이겠다"며 "공직사회가 미래를 선도하는 경쟁력을 갖출 수 있도록 인사 혁신을 지속해 나가겠다"고 말했다.