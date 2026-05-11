부천시 "공사장도 도시 디자인 일부"…가설울타리 혁신한다

부천 소사역 인근 공사장 가설울타리./사진제공=부천시

경기 부천시가 공사장 가설울타리를 도시 경관 개선의 새로운 플랫폼으로 활용한다.

시는 11일 공사환경시설물의 디자인 품질 향상과 체계적인 경관 관리를 위해 '부천시 공사환경시설물 디자인 매뉴얼'을 자체 개발하고 본격 시행에 들어간다고 밝혔다.

이번 매뉴얼은 공사 현장의 위압적이고 거친 이미지를 완화하고, 시민들이 체감하는 보행 환경의 질을 높이기 위해 마련됐다.

기존 공사장 울타리가 단순한 가림막 기능에 머물렀다면, 앞으로는 도시의 정체성과 메시지를 전달하는 공간으로 활용할 방침이다.

특히 보행자의 심리적 피로감을 줄이는 데 초점을 맞췄다. 이를 위해 숲과 나무 등 자연 이미지를 활용한 그래픽 디자인을 공사장 울타리에 적용해 시각적 안정감을 높이고, 삭막한 공사장 분위기를 완화할 계획이다.

도시 비전을 담은 '슬로건형 디자인'도 함께 도입된다. 공사 현장을 단순히 차단된 공간이 아닌 도시 가치와 시정 방향을 공유하는 매개체로 활용하기 위함이다. 여기에 시정 홍보와 생활 정보 전달 기능까지 확대 적용하는 방안도 검토 중이다.

적용 대상은 부천 관내 모든 공사장이다. 시는 공사 규모와 인접 도로 폭, 주변 환경 등을 고려한 설치 기준을 마련해 현장 여건에 맞는 체계적 경관 관리가 가능하도록 유도할 방침이다.

공사환경시설물 디자인 매뉴얼은 시 누리집 정보공개 내 부서행정자료에서 확인할 수 있다.