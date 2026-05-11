경남교육청 반부패·청렴 정책 이행점검단 출범

박주용 경남교육청 부교육감(가운데)이 11일 반부패·청렴 정책 이행점검 회의를 하고 있다./사진제공=경남교육청

경남교육청이 11일 '2026년 반부패·청렴 정책 이행점검단'출범과 함께 제1차 이행점검 회의를 열고 본격적인 활동에 들어갔다.

이행점검단은 박주용 부교육감을 단장으로 경남교육청 부서장이 참여해 분기별로 반부패·청렴 정책 이행 상황을 공유하고 주요 안건을 점검해 청렴 행정의 실효성을 높인다.

이날 회의에서는 지난 3월 수립한 '2026년 반부패·청렴 정책 추진 계획'의 부서별 이행 현황을 논의했다. 핵심 추진 과제인 '외부체감도 부패 경험 제로화' 실현을 위해 △기술직 공무원 전문성 강화 △돌봄·방과 후 서비스 지원 확대 △학교 운동부 현장 점검 및 소통 강화 사업을 점검했다.

청렴 조직 문화 조성을 위한 △불공정 갑질 관행 개선 △청렴하고 즐거운 일터 만들기 등 조직 문화 개선 사업의 진행을 공유하고 부서 간 협조 등도 논의했다.

경남교육청은 이행점검단을 통해 청렴 정책의 실효성을 높이고 실천 중심의 청렴 활동으로 정책 이행력을 높인다는 방침이다.

박주용 부교육감은 "이번 회의는 반부패·청렴 정책 추진의 실효성과 조직의 청렴 에너지를 재충전하는 계기"라며 "청렴 정책 이행력을 강화하고 고위직부터 앞장서는 청렴 문화 확산에 최선을 다하겠다"라고 밝혔다.