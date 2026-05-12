5·18 46주년 행사, '민주의 밤·전야제' 시민축제로 연다

제46주년 5·18기념행사 일정 안내포스터./사진제공=광주광역시

광주광역시가 '제46주년 5·18민주화운동'을 맞아 5·18기념행사가 '시민축제'로 치러진다고 12일 밝혔다.

올해는 주말 일정 등을 고려해 민주평화대행진을 오는 17일 전야제보다 하루 앞당겨 16일 토요일에 진행하며, '민주의 밤' 기념행사를 새롭게 연계해 선보인다. 정부 기념식(18일)은 6년 만에 5·18민주광장에서 열려 더 많은 시민이 함께할 수 있게 됐다.

민주평화대행진은 1980년 전남대 정문에서 가두시위를 하며 금남로로 향했던 '민족민주화성회'를 재현하는 행사다. 16일 오후 4시 옛 전남도청을 향한다. 출발지는 두 곳이다. 공직자 등 공공부문은 광주고에서, 시민사회단체 등은 북동성당에서 각각 출발해 금남로를 거쳐 '민주의 밤'이 열리는 5·18민주광장으로 집결한다.

올해 새롭게 선보이는 '민주의 밤-충전하라! 민주의 힘!'은 5·18민주광장 분수대 특설무대에서 열린다. 16일 오후 5시18분, 광장 시계탑에서 '임을 위한 행진곡' 연주가 흘러나오면 오월영령에 묵념으로 예를 다한 뒤 무대가 펼쳐진다. 대중적인 공연 중심으로 시민공감과 참여도를 높이는 대규모 축제 형식의 행사다.

제46주년 전야제는 오는 17일 오후 5시18분 5·18민주광장 분수대 특설무대에서 열린다. 사회자 1인이 진행하는 방식을 벗어나 배우들과 시민이 함께 참여하는 마당극 형식으로 무대를 구성한다. 이날 오전 10시30분에는 5·18민주유공자유족회 주관 추모식이 국립5·18민주묘지에서 엄수된다.

제46주년 5·18민주화운동 기념식은 오는 18일 오전 11시 국가보훈부 주관으로 금남로 5·18민주광장에서 개최된다. 올해 기념식은 문체부 옛전남도청복원추진단이 주관하는 옛 전남도청 개관 행사와도 연계된다. 5·18민주광장 일원에서 열리는 이 개관식을 통해 복원된 옛 전남도청을 정식으로 선보인다. 전시관 관람은 이날 오후 2시부터 가능하다.

오월의 상징인 '주먹밥' 나눔에는 오월어머니집, 노동실업광주센터, 전교조, 광주시자원봉사센터, 광주여성센터, 대한적십자사, 광주상인연합회 등이 주먹밥 2만여개를 나눌 예정이다. '오월 광주와 함께하는 민주버스'는 16∼17일 이틀간 운행한다. 5·18기록관에서 출발해 사적지 곳곳을 돌아볼 수 있다.

강기정 시장은 "오월영령이 목숨 바쳐 지킨 '평범한 일상'을 오늘의 우리가 누리고 있다. 46년 전 피어난 오월의 꽃을 기억하며, 오월의 빛을 만들어 가자"며 "민주주의를 사랑하는 모든 이들이 함께 즐기는 46주년 민주주의 대축제가 되기를 바란다"고 말했다.