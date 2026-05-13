동신대학교, 대한민국 인공지능혁신대상서 종합대상 수상 쾌거

아주희 총장(오른쪽 2번째)이'제2회 대한민국 인공지능혁신대상'서 종합대상 상패를 받았다. /사진제공=동신대학교

동신대학교가 AI 대전환 시대를 선도하는 대학 혁신 모델을 구축한 성과를 인정받아 '제2회 대한민국 인공지능혁신대상'에서 종합대상을 수상했다고 13일 밝혔다.

대한민국 인공지능혁신대상은 기술 발전을 넘어 인간 중심의 AI 혁신과 책임 있는 활용을 통해 'K AI 휴머니즘'을 실현하고자 제정된 상이다.

동신대는 교육혁신원 산하 AI융합교육지원센터를 중심으로 AI 교육의 기획부터 성과 관리까지 아우르는 체계적인 전주기 관리 시스템을 구축해 전사적인 AX 교육 혁신을 이룬 점을 높게 평가받았다.

또 한전KDN, KT 등과의 긴밀한 산학협력과 에너지 데이터센터 인프라를 활용해 학생들이 실제 산업 데이터를 분석하고 프로젝트를 수행할 수 있는 최적의 교육 환경을 조성해 실무형 인재 양성 체계를 강화한 점도 높이 평가됐다.

대학 내에 구축된 SEC(Smart Energy Campus)를 'AX 실무 테스트베드'로 적극 활용해 학생들의 실천적 역량을 극대화하고 있는 점 역시 주요한 성과로 인정받았다.

동신대는 교육부와 대교협 주관 '2026 대학 AI 기본교육과정 개발사업' 선정에 이어 이번 인공지능혁신대상 종합대상을 수상해 AI시대 대학교육 혁신을 선도하는 대학으로서의 위상을 확고히 다졌다.

향후 SEC 인프라를 기반으로 AI 탄소중립 캠퍼스 모델을 고도화하고 RE100 캠퍼스 구축과 에너지 전환 실천을 통해 대학과 지역, 산업이 동반 성장하는 지산학 협력 생태계를 조성해 나갈 방침이다.

이주희 동신대 총장은 "동신대는 AI 교육을 통해 단순한 기술 습득에 그치지 않고, 산업 현장이 요구하는 실전 직무 역량과 취업 경쟁력으로 이어지도록 혁신해 왔다"며 "앞으로도 AX 기반 교육 체계를 고도화해 대한민국을 대표하는 AI 인재 양성 허브로 자리매김하겠다"고 말했다.